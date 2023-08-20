الفرق بين شيرى تيجو 3 وجيلي جى اكس ٣ برو 2024 | بالأسعار

يتواجد داخل السوق المصري للسيارات الجديدة الكثير من موديلات السيارات موديل 2024 ، والتي تظهر لأول مرة في سوق السيارات المصري، ويبحث المواطنين عن تلك السيارات لما يوجد بها من مميزات وتكنولوجيات متطورة، بالإضافةإلي ظهورها بتصميمات جذابة وشبابية ، ومن ضمن هذه السيارات شيري تيجو 3 و جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيرى تيجو 3 و جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 ، داخل سوق السيارات المصري للجديد ، وتنتمي السيارتين إلي فئة السيارات الكروس اوفر الرياضية :

1- جيلي جى اكس ٣ برو

سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري

زودت سيارة جيلي جى اكس ٣ برو الكروس أوفر بمحرك سعة 1500 سي سي ، وتنتج عزم دوران 140 نيوتن/متر، وتخرج قوة 103 حصان، وتستخدم علبة تروس من فئة CVT لنقل القوة الي العجلات .

- سعر جى اكس ٣ برو موديل 2024

جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري

تتوافر سيارة جيلي جى اكس ٣ برو موديل 2024 الكروس أوفر داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الي 669 ألف جنيه .

2- شيرى تيجو 3 الصينية

شيرى تيجو 3 الصينية موديل 2024 في سوق السيارات المصري

تنتج سيارة شيرى تيجو 3 موديل 2024 عزم دوران يصل الي 160 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1600 سي سي، وتخرج قوة 125 حصان، وتستخدم علبة تروس من فئة CVT، وتحتاج شيري تيجو 3 الي 6.1 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة ، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة .

- سعر شيرى تيجو 3 موديل 2024

شيرى تيجو 3 الصينية موديل 2024 في سوق السيارات المصري

تتواجد سيارة شيرى تيجو 3 الصينية موديل 2024 في سوق السيارات المصري بفئة واحدة لا يتجاوز سعرها 705 ألف جنيه .