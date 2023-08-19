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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

وداعاً للبنزين .. سعر جيلي جيومتري C الكهربائية في مصر

جيلي جيومتري C موديل
جيلي جيومتري C موديل 2023

تقدم شركة جيلي الصينية والمتخصصة في مجال تصنيع السيارات، الكثير من الاصدارات داخل السوق المصري، خاصة من الفئة الرياضية مثل النسخة كول راي والسيارة العائلية اوكافانجو، والنسخة المقدمة حديثاً GX3 PRO، بالاضافة إلى السيارة جيومتري C الكهربائية.

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وتعتبر السيارة جيلي جيومتري C واحدة من ابرز السيارات الكهربائية المتاحة في السوق المصري، و تلقى هذه النوعية من السيارات اقبالاً كبيرًا نسبة إلى القدرات الفنية الحديثة، وتنطلق السيارة محليًا عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من مليون و 288 الف جنيه.

جيلي جيومتري C موديل 2023 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة جيلي جيومتري C موديل 2023 في مصر 

 

المواصفات الفنية لسيارة جيلي الكهربائية "جيومتري C" 2023 

 

تأتي السيارة جيلي جيومتري C بتصميم رياضي من فئة الكروس اوفر المدمجة، مع ابعاد خارجية بلغت 1833 مم للعرض، و 4432 مم للطول الكلي، و 1560 مم للارتفاع، بينما ترتكز على قاعدة عجلات طولها 2700 مم، و140 مم للارتفاع عن الارض، بالاضافة إلى واجهة امامية عصرية، ومرايات جانبية كهربائية التحكم، واقطاب ثنائية على جانبي السقف، وحزمة من حساسات الحركة الامامية والخلفية، كاميرا للمتابعة، وجنوط رياضية.

جيلي جيومتري C موديل 2023 

وينتج محرك السيارة جيلي جيومتري C موديل 2023 قوة قدرها 201 حصان، و 310 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى بطارية سعة 53 كيلووات/70 كيلووات، مع مدى للسير يتراوح بين 400 و 550 كيلومتر، وامكانية التسارع من النقطة 0 وصولاً لـ 100 كيلومتر في الساعة خلال 7 ثواني.

جيلي جيومتري C موديل 2023 

سعر السيارة جيلي جيومتري C موديل 2023 الرسمي في مصر

 

الفئة الاولى EV 400 موديل 2023 بسعر 1.288.000 جنيه.

الفئة الثانية EV 550 موديل 2023 بسعر 1.388.000 جنيه.

جيلي جيومتري C موديل 2023 
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