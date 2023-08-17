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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أصغر سيارة تقدمها جيلي في مصر .. اعرف السعر والمواصفات

جيلي GX3 Pro
جيلي GX3 Pro

كشفت شركة جيلي عملاقة تصنيع السيارات الصينية، عن احدث اصداراتها داخل السوق المصري والتي تحمل اللقب GX3 Pro، وتعد هذه النسخة هي اصغر سيارة تقدمها الشركة الصينية في مصر، والتي تنطلق عبر فئة واحدة من التجهيزات.

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المواصفات الفنية للسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة 

 

زودت السيارة جيلي GX3 Pro بمحرك 1500 سي سي طراز DVVT، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 حصانا، و140 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء CVT مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

 جيلي GX3 Pro

تجهيزات السيارة جيلي GX3 Pro الجديدة

 

  • شاشة عدادات ديجيتال.
  • شاشة تعمل باللمس مقاس 8 بوصة.
  • بلوتوث.
  • كاميرا خلفية.
  • مخرج شاحن للهواتف الذكية.
  • تكييف هواء أوتوماتيك.
 جيلي GX3 Pro
  • زرتشغيل وايقاف المحرك.
  • مثبت سرعة.
  • عجلة قيادة متعددة الوظائف "مالتي فانكشن".
  • خاصية Mirror Link.
  • فتحة سقف كهربائية.
 جيلي GX3 Pro

المواصفات الفنية للسيارة جيلي GX3 Pro الجديدة

 

  • نظام المساعدة على خوض المرتفعات HHC.
  • نظام الفرامل المانعة للانزلاق ABS.
  • خاصية التوزيع الإلكتروني للمكابح EBD.
  • نظام مانع ادارة المحرك Engine Immobilizer.
  • وسائد هوائية AIRBAGS للحماية.
  • نظام مساعد الركن الخلفي.
  • نظام تعزيز اتزان السيارة VDC.
  • نظام متابعة ضغط الاطارات TPMS.
  • مرايات كهربائية جانبية.
  • زجاج كهربائي لجميع النوافذ.
 جيلي GX3 Pro

الابعاد الخارجية للسيارة جيلي GX3 Pro

 

تأتي السيارة جيلي GX3 Pro بنسبة طول كلي بلغت 4.005 مم، و 1.760 مم للعرض الكلي، و 1.575 مم للارتفاع الكلي، و185 مم للخلوص الارضي، بينما ترتكز السيارة على قاعدة عجلات بطول 2.480 مم، مع جنوط رياضية يبلغ قياسها 16 بوصة.

 

سعر السيارة جيلي GX3 Pro الجديدة في السوق المصري 

 

تقدم السيارة جيلي GX3 Pro بسعر رسمي يبلغ 670 ألف جنيه.

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