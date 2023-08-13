سيارة Chery Tansuo الـ SUV الجديدة بـ 620 ألف جنيه

كشفت شركة شيري الصينية عن سياراتها الجديدة Chery Tansuo 06، وتنتمي سيارة Chery Tansuo 06 الجديدة الي فئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات .

سيارة Chery Tansuo 06 الـ SUV الصينية الجديدة

Chery Tansuo 06 الـ SUV الصينية الجديدة

وأعلنت شيري عن فتح باب الحجز للحصول علي سيارتها الجديدة Chery Tansuo 06، وتقدم السيارة الـ SUV الجديدة بشبكة مستطيلة بها شعار CHERY، بالإضافة الي صداد أمامي وخلفي سميك، ومخرجين للعادم من الخلف .

- أبعاد Chery Tansuo 06

سيارة Chery Tansuo 06 الـ SUV الصينية الجديدة

تأتي سيارة Chery Tansuo 06 الصينية بطول 4538 مم، وعرض 1898 مم، وارتفاع 1680 مم، وقاعدة عجلات بطول 2672 مم، ويصل سعه صندوق الأمتعة الخلفي الي 1325 لتر .

- محرك Chery Tansuo 06

Chery Tansuo 06 الـ SUV الصينية الجديدة

تستمد سيارة Chery Tansuo 06 الـ SUV قوتها من محرك سعة 1600 سي سي تيربو، ينتج قوة 195 حصان، وعزم أقصى للدوران 290 نيوتن /متر، ويتصل بها علبة تروس أوتوماتيك مكونة من 7 سرعات، وتحتاج الي 6.98 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم /ساعة.

- مواصفات Chery Tansuo 06

مقصورة Chery Tansuo 06 الـ SUV الصينية الجديدة

زودت سيارة Chery Tansuo 06 بالعديد من التجهيزات منها، لمسات معدنية علي تصميم السيارة الخارجي ، وشاشة تحكم مركزية عمودية مقاس 13.2 بوصة ، ولوحة عدادات LCD ، وشاشة رأسية، ونظام مساعدة للقيادة من المستوى 2.5 بـ 23 وظيفة.

- سعر Chery Tansuo 06

تتوافر سيارة Chery Tansuo 06 بالأسواق بسعر 18 ألف دولار ، أي ما يعادل 555 ألف جنيه مصري تقريباً، ويترفع السعر ليصل الي 20.200 دولار ، أي ما يعادل 620 ألف جنيه مصري تقريباٌ.