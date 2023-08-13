سعر السيارة الرياضية الوحيدة في مبادرة الإحلال .. اعرف بكام

تضم مبادرة إحلال السيارات النسخة شيري تيجو 3، والتي تعد النسخة الوحيدة المقدمة من فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام من عائلة الـ SUV، حيث يتم تقديمها أيضا من خلال فئة واحدة تشمل عددا كبيرا من التجهيزات.

وفي سياق هذا الموضوع، يقدم موقع "صدى البلد"، سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 في مبادرة إحلال السيارات.

سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 في مبادرة احلال السيارات

تعرف على مواصفات السيارة شيري تيجو 3

تحتوي السيارة شيري تيجو 3 على مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي من 4 سماعات، وزجاج كهربائي لجميع النوافذ، وقفل مركزي للأمان والحماية، بالإضافة إلى مدخل AUX و USB، ومرايات جانبية كهربائية، مع حساسات ركن وكاميرا للتحكم.

سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 في مبادرة احلال السيارات

وتضم السيارة شيري تيجو 3 فرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج التوزيع الإلكتروني للفرامل EBD، وعدد 2 من الوسائد الهوائية للمقاعد الأمامية، بالإضافة إلى جنوط رياضية، ومقدمة حادة المظهر مع مصابيح ضباب، وشبكة باللون الأسود ذات فتحات متعددة المقاطع.

سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 في مبادرة احلال السيارات

القدرات الفنية لمحرك السيارة شيري تيجو 3

المحرك 1600 سي سي.

4 سلندر.

القوة الاجمالية 125 حصان.

عزم الدوران 160 نيوتن/متر.

ناقل سرعات أوتوماتيك "دفع أمامي".

السرعة القصوى تصل لـ 180 كيلومتر في الساعة.

استهلاك الوقود بنسبة 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

سعر ومواصفات السيارة شيري تيجو 3 في مبادرة احلال السيارات

سعر السيارة الرياضية شيري تيجو 3 داخل مبادرة الاحلال

يبلغ سعر السيارة شيري تيجو 3 داخل مبادرة الإحلال بقيمة قدرها 590.720 جنيها.