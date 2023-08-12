مواصفات وسعر جيتور X90 Plus الجديدة في مصر | صور

تواصل شركة جيتور من تعزيز تواجدها بالسوق المصري؛ عبر باقة من السيارات التي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، ومنها النسخة X90، والتي تنطلق بالسوق المحلية عبر فئة واحدة من التجهيزات، تتضمن حزمة من وسائل التحكم والرفاهية.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مواصفات وسعر جيتور X90 Plus الجديدة في مصر

جيتور X90 Plus

مواصفات وتجهيزات السيارة جيتور X90 Plus الجديدة

تعمل السيارة جيتور X90 Plus بمحرك 1600 سي سي TGDI، بقوة 197 حصان وعزم دوران 290 نيوتن/متر، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء تتكون من 7 سرعات طراز DCT.

جيتور X90 Plus

الابعاد الخارجية للسيارة جيتور X90 Plus

الطول الكلي 4858 مم.

العرض الكلي 1925 مم.

الارتفاع الكلي 1780 مم.

قاعدة العجلات بطول 2850 مم.

عجلات 20 بوصة.

جيتور X90 Plus

تجهيزات السيارة جيتور X90 Plus

تحتوي السيارة جيتورX90 Plus على شاشة 12.3 بوصة، وتكييف هواء أوتوماتيك مع شاشة تحكم، ونظام صوتي ترفيهي من 8 مكبرات، ومثبت للسرعة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وخاصية تشغيل السيارة بدون مفتاح، وفرش جلد مع مقعد للسائق كهربائي التحكم، وكاميرا بانوراما، وحساسات ركن أمامية وخلفية، وسائد هوائية للحماية، نظام مساعدة الفرامل BAS، نظام التحكم فى الثبات ESC، كشف النقطة العمياء، ونظام تحذير مغادرة المسار، ونظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS، نظام مانع الانزلاق TCS، وفرامل ABS وEBD.

جيتور X90 Plus

سعر السيارة جيتور X90 Plus في السوق المصري

تقدم السيارة جيتورX90 Plus عبر فئة واحدة من التجهيزات، وبسعر رسمي يبلغ مليون و189 ألف جنيه.