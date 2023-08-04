أسعار سيارات شيري في السوق المصري.. تبدأ من 460 ألف جنيه

ارتفعت اسعار عدد من اصدارات شركة شيري المقدمة بالسوق المصري، مثل النسخة اريزو 5 بقيمة اجمالية بلغت 10 الاف جنيه شملت جميع الفئات، بالاضافة إلى النسخة الرياضية المتعددة الاستخدام تيجو 3 موديل 2024 والتي شهدت زيادة قدرها 20 الف جنيه، إلى جانب النسخة تيجو 7 والتي ارتفعت بقيمة اجمالية قدرها 30 الف جنيه.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الأسعار الرسمية الجديدة لسيارات شيري المقدمة بالسوق المصري بعد الزيادات الأخيرة.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات شيري

1 – شيري اريزو 5 موديل 2023

تأتي السيارة شيري اريزو 5 موديل 2023 عبر 3 فئات الاولى بناقل سرعات مانيوال من 5 نقلات، اما عن الفئات الاخرى فزودت بناقل حركة اوتوماتيكي CVT دفع أمامي، مقترن بمحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة 114 حصان، مع عدد من التجهيزات منها شاشة عرض وسائط متعددة، وعجلة قيادة مالتي فانكشن، وعدد 2 من الوسائد الهوائية، وكاميرا خلفية وحساسات ركن، وفتحة سقف كهربائية، وقفل مركزي للابواب، ومرايات جانبية كهربائية التحكم مدعومة باشارات ضوئية.

الاسعار الجديدة للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2023

الفئة الاولى بقيمة قدرها 460 ألف جنيه بدلاً من 450 ألف جنيه.

الفئة الثانية بقيمة قدرها 505 ألف جنيه بدلاً من 495 ألف جنيه.

الفئة الثالثة بقيمة قدرها 530 ألف جنيه بدلاً من 520 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات شيري

2 – شيري تيجو 3 موديل 2024

تنتمي السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 إلى فئة الـ SUV، حيث يتم طرحها عبر فئة واحدة من التجهيزات تضم، ناقل سرعات اوتوماتيك، ومحرك 1600 سي سي، مع جنوط رياضية 17 بوصة، وفتحة سقف أوتوماتيك، مع زجاج كهربائي أمامي وخلفي، وحساسات ركن، بالاضافة إلى كاميرا، ومرايات جانبية كهربائية، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، مع عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحزمة من تجهيزات الحماية.

الاسعار الجديدة لـ شيري تيجو 3 موديل 2024

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بزيادة قدرها 20 الف جنيه، وبسعر رسمي يقدر بـ 645 ألف جنيه بدلاً من 625 ألف جنيه.

الاسعار الرسمية الجديدة لسيارات شيري

3 - شيري تيجو 7 موديل 2023

تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بجنوط رياضية 18 بوصة، و فرامل ABS وEBD، نظام للتحكم في الجر ونظام ESP، عجلة قيادة متعددة الوظائف، وكاميرا خلفية، ومثبت سرعة، وناقل سرعات أوتوماتيكي من 6 نقلات دفع أمامي، ومحرك 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ 145 حصانا، و 210 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

اسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

الفئة الاولى شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة قدرها 750 ألف جنيه بدلاً من 720 ألف جنيه.

الفئة الثانية شيري تيجو 7 موديل 2023 بقيمة قدرها 810 ألف جنيه بدلاً من 780 ألف جنيه.