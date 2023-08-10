أسعار شيري تيجو 7 الجديدة في مصر

تعتبر السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 أحد أشهر إصدارات الكروس أوفر الاقتصادية المطروحة في السوق المصري، وتتوفر بفئتين.

شيري تيجو 7 موديل 2023

مواصفات السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

تستمد السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 قوتها من محرك 1500 سي سي، بقوة 145 حصانا عند 5500 دورة في الدقيقة، و 210 نيوتن/متر بينما تستمد أوامر الحركة عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الأداء DCT مكون من 6 نقلات "جر أمامي".

تستهلك السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، وقود بنسبة 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، يصل سعة خزان وقود سيارة شيري تيجو 7 الي 57 لتر .

شيري تيجو 7 موديل 2023

تضم السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 مكابح مانعة للانغلاق ABS و EBD، وتظام الثبات الالكتروني ESP، بالإضافة إلى وسائد هوائية للحماية، وحساسات ركن وكاميرا للمساعدة، إلى جانب مثبت سرعة، ومرايات كهربائية، ونظام ايموبليزر المانع السرقة.

تحتوي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 على نظام صوتي ترفيهي، ونوافذ كهربائية التحكم مع قفل مركزي، وجنوط تصل قياسها لـ 18 بوصة.

كما تأتي السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، مع شاشة تتوسط قمرة القيادة تعمل باللمس وتدعم التطبيقات الذكية، وعجلة قيادة مالتي فانكشن متعددة الوظائف، بالإضافة إلى مكيف هواء، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وإمكانية دخول السيارة بدون مفتاح، وحزمة من تقنيات الحماية والأمان.

شيري تيجو 7 موديل 2023

أسعار السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023

شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة BASELINE بقيمة قدرها 720,000 جنيه

شيري تيجو 7 موديل 2023 الفئة HIGHLINE بقيمة قدرها 780,000 جنيه