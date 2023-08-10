الفئة الاقتصادية.. 5 سيارات مستعملة بداية من 110 ألف جنيه

تعتبر السيارات المستعملة أفضل بديل لاقتناء السيارات الجديدة نظراً لارتفاع أسعارها بشكل مبالغ مؤخراً، حيث يبحث العديد من المستهلكين عن شراء سيارات اقتصادية بأسعار مناسبة.

سيات ابيزا موديل 1994

سيات ابيزا موديل 1994

تتوفر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 بمحرك سعة 1500 سي سي أو 2000 سي سي، يضخ قوة تصل الى مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، وتعتبر السيارة فبريقة من الداخل، وقطعت مسافة تتراوح من 180 كيلومتر الى 200 كيلومتر حسب إعلان البيع عبر الانترنت.

بلغ سعر السيارة سيات ابيزا موديل 1994 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

رينو كليو موديل 2001

رينو كليو موديل 2001

تعتمد السيارة رينو كليو موديل 2001 على محرك سعة 1400 سي سي رباعي الأسطوانات، يضخ قوة تصل الى 98 حصانا، وعزم أقصى للدوران يبلغ 127 نيوتن متر، مع نظام جر بالعجلات الأمامية، وتصل سرعتها القصوى الى 186 كيلومتر في الساعة.

بلغ سعر السيارة رينو كليو موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 110 ألف جنيه.

سوزوكي بالينو

تويوتا كورولا موديل 1997

تتوفر السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 بمحرك سعة 1300 سي سي، ينتج قوة تصل الى 88 حصانا، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك رباعي السرعات، وعزم أقصى للدوران يبلغ 150 نيوتن / متر.

وبلغت قراءة العداد في السيارة تويوتا كورولا موديل 1997 نحو 200 ألف كيلومتر وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتبدأ أسعارها في سوق المستعمل بـ 140 ألف جنيه.

سوزوكي بالينو

سوزوكي بالينو موديل 1998

تتوفر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 بمحرك سعة 1500 سي سي، مع ناقل حركة يدوي يتألف من 5 سرعات، ونظام جر أمامي للعجلات، وتعتبر السيارة فبريقة دواخل، وقطعت مسافة أكثر من 200 ألف كيلومتر تقريباً حسب قراءات العداد، وذلك حسب أحد المواقع على الإنترنت.

بلغ سعر السيارة سوزوكي بالينو موديل 1998 في سوق المستعمل 130 ألف جنيه.

فيات سينا موديل 2001

فيات سينا موديل 2001

تعتمد السيارة فيات سيينا موديل 2001على محرك ينتج قوة تصل الى 85 حصانا، بسعة 1500 سي سي، مع ناقل سرعات يدوي خماسي السرعات، بلغت قرائه العداد في السيارة فيات سيينا موديل 2001 نحو 200 كيلومتر في الساعة وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

يبدأ سعر السيارة فيات سينا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه.