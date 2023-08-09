عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيتروين و MG RX سيارات 2023 تخطت المليون | صور

سيارات 2023 تخطت
سيارات 2023 تخطت المليون

ارتفعت أسعار السيارات الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك بسبب العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وكان منها عدم توافر بعض الأجزاء مثل الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صاعة السيارات، وبالتالي توافره السيارات الجديدة موديل 2023 ولكن بزيادات سعرية نتيجة ما سبق ومن هذه السيارات بيستون T55 ، وسكودا كاروك ، وام جى ار اكس ٥ بلس، وسيتروين C4 ، وام جى اتش اس .

بالرغم من زيادة الأسعار .. أوفربرايس علي ام جى ZS في مصر

سعر سيتروين C5 إيركروس موديل 2023

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المتوافرة بالسوق المصري موديل 2022_2023 بأسعار تخطت المليون جنيه .

1- بيستون T55 الـ SUV

تستمد سيارة بيستون T55 الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 169 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيستون T55 القصوى الي 190 كم/ساعة .

بيستون T55 الـ SUV

تتوافر سيارة بيستون T55 موديل 2023 بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار :

الفئة الاولي من سيارة بيستون T55  موديل 2023 تباع بسعر مليون و 39 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

2- سكودا كاروك الـSUV

تتسارع سيارة سكودا كاروك موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 250 نيوتن/مترن وتصل السرعة القصوى لـ سكودا كاروك الي 195 كم/ساعة .

سكودا كاروك موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة سكودا كاروك موديل 2022 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الثانية تابع بسعر مليون و 175 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

3- ام جى ار اكس 5 بلس العائلية

تنتج سيارة ام جى ار اكس 5 بلس قوة 171 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

ام جى ار اكس 5 بلس العائلية

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

4 - سيتروين C4 الكروس أوفر

تنتمي سيارة سيتروين C4 الي فئة السيارات الكروس اوفر موديل 2023 وتستمد قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 155 حصان، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سيتروين C4 الي فئة السيارات الكروس اوفر موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

5- ام جى اتش اس الـ SUV

تتسارع سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 م وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 1 90 كم/ساعة .

ام جى اتش اس الـ SUV


تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 بـ 3 فئات الأولي سعرها مليو 149 ألف جنيه، الفئة الثانية سعرها مليون و 159 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 189 ألف جنيه .
 

بيستون T55 الـ SUV سكودا كاروك الـSUV ام جى ار اكس ٥ بلس العائلية سيتروين C4 الكروس أوفر ام جى اتش اس الـ SUV

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

المتهمة الثالثة بواقعة طبيب الساحل: مارست مع «شحتة» العلاقة الزوجية عدة سنوات

رموز اتفقوا عليه| كواليس جديدة في إقالة سيد عبد الحفيظ من الأهلي

فريق كامل خارج الخدمة| صدمة لجمهور الأهلي.. وهؤلاء اللاعبون يغادرون النادي نهائيًا

بعد طريقة الإقالة.. سيد عبدالحفيظ يرفض عروض الأهلي| تعرف على وجهته المقبلة

أنت ماشي مع مرات أخونا.. أسرة محمود في الغربية: خدوه غدر|فيديو

بعد فشل ضم سوزا.. بديل المهاجم الأجنبي ينضم لصفوف الأهلي بمعسكر النمسا

رغي على الفاضي | منشور صادم من خالد الغندور عن أزمة الزمالك

نجم الزمالك السابق: أنا ممنوع من دخول النادي.. وأتمنى ألا يتكلم شيكابالا

موضوعات متعلقة

أنواع ستائر السيارات وأهمية استخدامها في الصيف | تفاصيل

قيادة السيارة ببطء في هذه الأماكن يعرضك للغرامة| تفاصيل

شاهد.. أسعار ومواصفات رينيجيد أرخص سيارة دفع رباعي من جيب في مصر

تتحمل المشقة.. أسعار شيفروليه النقل 2024 الجديدة

ساوايست DX5 الكروس أوفر تباع بدون أوفر برايس | صور

فرصة للشباب.. لادا كابورليه بـ 75 ألف جنيه| صور

مرسيدس وسيات.. سيارات شبابية مستعملة بـ 110 ألف جنيه

تحت 700 ألف جنيه.. سيارات كروس أوفر صينية بمصر | صور

ترشيحاتنا

تعليق ضاحي خلفان على ظهور محمد بن زايد بين الناس في مصر

أعلى مستوى | إعلان عاجل في اليابان بشأن أسعار البنزين

رقم قومي لكل بيت .. إلزام المواطنين بتركيب اللوحات الموحدة في هذا الموعد

تنسيق المرحلة الثانية 2023.. أماكن شاغرة بالهندسة وفنون جميلة | فيديو

مجموعة من الهواة.. ذعر في أوكرانيا بسبب خطأ كارثي لـ زيلينسكي

إصابة 25.. إعلان عاجل من الصحة الروسية بشأن انفجار "سرغييف"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد المايوه.. إطلالات أثارت ضجة لـ ابنة عمرو دياب خلال الأسبوع

فستان زفاف.. بشرى تثير ضجة بظهورها الأخير| شاهد

لوك جريء.. شاهد رانيا منصور تخطف أنظار متابعيها في أحدث جلسة تصوير

الأحمر الجريء.. منة فضالي تجذب الأنظار بظهورها من جديد| شاهد

فيديو

وفاة منحة زيتون ..ما تريد معرفته عن «أم فرحات» وقصة معاناتها الفنية «فيديوجراف»

ضربة قوية لـ الدولار.. ماذا يحدث؟

بعد الزيادة| احذر.. 3 حالات تتسبب في قطع معاش تكافل وكرامة

انزلاقات وهبوط وانهيارات.. هل يتم تفريغ سد النهضة بعد الوصول للملء الرابع؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الغلاء وجشع التجار

خالد جمال

عيلة اتعمل لها بلوك .. "ولكنه ضحك كالبكاء" | خالد جمال يكتب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: من هنا وهناك

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

اﻟﻤﺰﻳﺪ