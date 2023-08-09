سيتروين و MG RX سيارات 2023 تخطت المليون | صور

ارتفعت أسعار السيارات الفترة الماضية بشكل غير مسبوق ، وذلك بسبب العديد من الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات عالميا، وكان منها عدم توافر بعض الأجزاء مثل الرقائق الإلكترونية التي تدخل في صاعة السيارات، وبالتالي توافره السيارات الجديدة موديل 2023 ولكن بزيادات سعرية نتيجة ما سبق ومن هذه السيارات بيستون T55 ، وسكودا كاروك ، وام جى ار اكس ٥ بلس، وسيتروين C4 ، وام جى اتش اس .

- يعرض موقع صدى البلد الإخباري مجموعة من السيارات المتوافرة بالسوق المصري موديل 2022_2023 بأسعار تخطت المليون جنيه .

1- بيستون T55 الـ SUV

تستمد سيارة بيستون T55 الجديدة قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 169 حصان، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتخرج عزم دوران يصل الي 258 نيوتن/متر، وتصل سرعة بيستون T55 القصوى الي 190 كم/ساعة .

بيستون T55 الـ SUV

تتوافر سيارة بيستون T55 موديل 2023 بـ 3 فئات مختلفين في الأسعار :

الفئة الاولي من سيارة بيستون T55 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 39 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة بيستون T55 موديل 2023 تتوافر بسعر مليون و 95 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة بيستون T55 موديل 2023 تباع بسعر مليون و 175 ألف جنيه .

2- سكودا كاروك الـSUV

تتسارع سيارة سكودا كاروك موديل 2022 من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.8 ثانية، وتستهلك 6.3 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وذلك بفضل محركها الذى يصل سعته الي 1400 سي سي تيربو، وتنتج قوة 150 حصان، وعزم أقصي للدوران يصل الي 250 نيوتن/مترن وتصل السرعة القصوى لـ سكودا كاروك الي 195 كم/ساعة .

سكودا كاروك موديل 2022

الفئة الأولي من سيارة سكودا كاروك موديل 2022 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الثانية تابع بسعر مليون و 175 ألف جنيه، والفئة الثالثة تباع بسعر مليون و 275 ألف جنيه .

3- ام جى ار اكس 5 بلس العائلية

تنتج سيارة ام جى ار اكس 5 بلس قوة 171 حصان، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات، وتصل سعة خزان وقودها الي 55 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 275 نيوتن/متر، وتصل سرعتها القصوى الي 190 كم/ساعة .

ام جى ار اكس 5 بلس العائلية

الفئة الأولي من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة ام جى ار اكس 5 بلس موديل 2023 تباع بسعر مليون و 250 ألف جنيه .

4 - سيتروين C4 الكروس أوفر

تنتمي سيارة سيتروين C4 الي فئة السيارات الكروس اوفر موديل 2023 وتستمد قوتها من محرك سعة 1200 سي سي تيربو، وتستخدم ناقل حركة أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران يصل الي 240 نيوتن/متر، وقوة 155 حصان، وتتسارع من السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.2 ثانية.

سيتروين C4 الي فئة السيارات الكروس اوفر موديل 2023

الفئة الأولي تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

الفئة الثانية تباع بسعر مليون و 200 ألف جنيه .

5- ام جى اتش اس الـ SUV

تتسارع سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 م وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.6 ثانية، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج قوة 169 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 1 90 كم/ساعة .

ام جى اتش اس الـ SUV



تباع سيارة ام جى اتش اس موديل 2022 بـ 3 فئات الأولي سعرها مليو 149 ألف جنيه، الفئة الثانية سعرها مليون و 159 ألف جنيه، والفئة الثالثة سعرها مليون و 189 ألف جنيه .

