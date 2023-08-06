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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيتروين C5 إيركروس موديل 2023

سيتروين C5 اير كروس
سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تعتبر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الشكل الجديد أغلى إصدارات العلامة التجارية الفرنسية سيتروين في السوق المصري، وتتميز بتصميمها الأنيق، مواصفاتها الرائدة.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

مواصفات السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

تتوفر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سعة 1600 سي سي  تيربو، يضخ قوة تصل الى 165 حصانا، وناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 6 سرعات، ونظام جر أمامي، وعزم أقصى للدوران يبلغ 240 نيوتن/متر.

 

وبفضل هذه المواصفات تتسارع السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 انطلاقا من نقطة الثبات وصلاً لسرعة 100 كم / ساعة من نقطة الثبات 0 في مدة تستغرق 9.4 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 201 كيلومتر في الساعة.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

قياسات وأبعاد سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

الطول 4500 مم.

العرض 1860 مم.

الارتفاع 1689 مم.

قاعدة العجلات 2730 مم.

سعة التخزين الخلفية 516 لتر.

53 لتر سعة خزان الوقود.

عدد المقاعد 5.

ارتفاع السيارة عن الأرض 200 مم.

سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

سعر السيارة سيتروين C5 اير كروس موديل 2023

  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 1,320,000 جنيه
  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 1,445,000 جنيه
  • سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,495,000 جنيه
  • سيتروين C5اير كروس موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 1,595,000 جنيه
سيتروين C5 اير كروس موديل 2023 سيتروين اير كروس سيتروين C5 كروس

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