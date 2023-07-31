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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار بيستون B70 الجديدة في مصر |صور

بيستون B70 موديل
بيستون B70 موديل 2023

تعتبر السيارة B70 موديل 2023 هي النسخة الوحيدة التي تقدمها بيستون عبر تصميم السيدان، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري من خلال 4 فئات من التجهيزات، وبسعر رسمي يتراوح بين مليون 25 الف جنيه ومليون و295 الف جنيه.

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ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري الأسعار الرسمية ومواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2023 في مصر

بيستون B70 موديل 2023

مواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2023 

 

تضم السيارة بيستون B70 موديل 2023 محرك 1500 سي سي "تيربو"، رباعي الاسطوانات "4 سلندر"، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 169 حصانا، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 7 نقلات طراز DSG "دفع أمامي".

بيستون B70 موديل 2023

تحتوي السيارة بيستون B70 موديل 2023 على قفل مركزي، وزجاج ومرايات جانبية كهربائية، ومكيف هواء، مع نظام ترفيهي وصوتي، بالاضافة إلى جزمة من وسائل الحماية ابرزها منظومة الوسائد الهوائية، والمكابح المانعة للانغلاق وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

بيستون B70 موديل 2023

وحصلت السيارة بيستون B70 موديل 2023 على تجهيزات تتضمن، شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومقود حركة مالتي فانكشن، ونظام كاميرات 360 درجة، وحساسات ركن، مع تقنية كشف النقاط العمياء، وشاشة قراءة البايانات لمساعدة قائد المركبة، وزر تشغيل وايقاف المحرك.

بيستون B70 موديل 2023

الاسعار الرسمية للسيارة بيستون B70 موديل 2023 في السوق المصري 

 

الفئة الاولى STANDARD بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,025,000 جنيه.

الفئة الثانية COMFORT بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,135,000 جنيه.

الفئة الثالثة DELUXE بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,199,000 جنيه.

الفئة الرابعة PREMIUM بيستون B70 موديل 2023 بقيمة قدرها 1,295,000 جنيه.

B70 تقنية الفيديو السيارة بيستون B70 الأسعار الرسمية مواصفات السيارة بيستون B70 موديل 2023

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