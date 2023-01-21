زيادة 10 آلاف جنيه في سعر بيستون T77 Pro .. تفاصيل

ارتفعت للمرة الثانية خلال شهر يناير من العام الجاري 2023 اسعار السيارة بيستون T77 Pro داخل السوق المصري، حيث بلغت نسبة الزيادة نحو 10 الاف جنيه، وذلك عن الفئة الوحيدة المطروحة محليًا، من هذه النسخة والتي تنتمي للفئة الرياضية المتعددة الاستخدام.

وفي اطار هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري احدث اسعار السيارة بيستون T77 Pro موديل 2023 في مصر.

بستيون T77 Pro موديل 2023

الاسعار الرسمية الجديدة للسيارة بستيون T77 Pro موديل 2023 بعد زيادات يناير

تقدم السيارة بيستون T77 Pro بزيادة سعرية بلغت 10 الاف جنيه، حيث وصل سعرها الرسمي إلى 835 الف جنيه بدلًا من 825 الف جنيه.

بستيون T77 Pro موديل 2023

مواصفات السيارة بيستون T77 Pro موديل 2023

تعتمد السيارة بستيون T77 Pro على العديد من التجهيزات مثل مكابح ABS مانعة للانغلاق، وقفل مركزي للابواب، وزجاج كهربائي، ونظام التوزيع الالكتروني للمكابح EBD، مع منظومة الوسائد الهوائية الخاصة بالحماية AIRBAGS، ومرايات جانبية كهربائية.

بستيون T77 Pro موديل 2023

وتحتوي السيارة بيستون T77 Pro موديل 2023 على شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومكيف هواء، وخاصية هيكل خارجي رياضي، مع اضاءة نهارية LED، ومصابيح أمامية وخلفية حادة، بالاضافة إلى حساسات ركن، وكاميرا لسهولة عملية الاصطفاف، بينما تنتقل السرعة للعجلات عبر ناقل حركة من 7 سرعات DCT.

بستيون T77 Pro موديل 2023

وتعمل السيارة بيستون T77 Pro موديل 2023 عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، حيث تستمد قوتها من محرك تيربو سعة 1500 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، ينتج 258 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، بالاضافة إلى قوة اجمالية قدرها 169 حصانا.