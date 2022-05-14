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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

القائمة الكاملة لأسعار سيارات بستيون 2022 بالسوق المصري .. صور

القائمة الكاملة لاسعار
القائمة الكاملة لاسعار سيارات بستيون 2022 بالسوق المصري

تقدم شركة بستيون الصينية باقة من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، والتي تتنوع بين فئة السيدان مثل النسخة B70، واصدارات الكروس اوفر والرياضية متعددة الاستخدام لكلامن بستيون T33 و T55، و السيارة T77.

 

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري القائملة الكاملة لاسعار سيارات بستيون موديل 2022 داخل السوق المصري.

سيارات بستيون موديل 2022 

1 – بستيون T55 موديل 2022

 

تعتمد السيارة بستيون T55 موديل 2022 على محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر سعة 1500 سي سي "تيربو"، قادر على انتاج 169 حصانا، و 258 نيوتن/متر من عزم الدوران مقترن بناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية، وبهذه القدرات تتسارع السيارة من 0 لـ 100 كم/ساعة في مدة زمنية تستغرق 9.9 ثانية.

 

أسعار بستيون T55 موديل 2022 

 

الفئة الأولى DELUXE بستيون T55 موديل 2022 بقيمة قدرها 470 ألف جنيه.

الفئة الثانية PREMIUM بستيون T55 موديل 2022 بقيمة قدرها 490 ألف جنيه.

الفئة الثالثة PREMIUM PLUS بستيون T55 موديل 2022 بقيمة قدرها 520 ألف جنيه.

سيارات بستيون موديل 2022 

2 – بستيون B70 موديل 2022 

 

تعتمد السيارة بستيون B70 موديل 2022 على ناقل حركة أوتوماتيكي الاداء طراز DSG مكون من 7 سرعات، مدعوم بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، قادر على انتاج 169 حصانا، و 258 نيوتن/متر من عزم الدوران.

 

أسعار السيارة بستيون B70 موديل 2022 

 

الفئة الأولى بستيون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 440 الف جنيه.

الفئة الثانية بستيون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 505 الف جنيه.

الفئة الثالثة بستيون B70 موديل 2022 بقيمة قدرها 535 الف جنيه.

سيارات بستيون موديل 2022 

3 – بستيون T33 موديل 2022 

 

تستطيع السيارة بستيون T33 موديل 2022 أن تنتج قوة قدرها 112 حصانا، و 155 نيوتن/متر من عزم الدوران، حيث دعمت بمحرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تتكون من 6 سرعات أوتوماتيكية.

 

أسعار السيارة بستيون T33 موديل 2022 

 

الفئة الأولى بستيون T33 موديل 2022 بقيمة قدرها 365 الف جنيه.

الفئة الثانية بستيون T33 موديل 2022 بقيمة قدرها 395 الف جنيه.

سيارات بستيون موديل 2022 

4 – بستيون T77 موديل 2022 

 

دعمت السيارة بستيون T77 موديل 2022 بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي تيربو، يمكنه ضخ قوة 169 حصانا، وعزم دوران يبلغ 258 نيوتن/متر، مقترن بناقل حركة بعمل بتقنية الدفع الامامي طراز DSG مكون من 7 سرعات أوتوماتيكية الأداء.

 

أسعار السيارة بستيون T77 موديل 2022

 

الفئة الأولى بستيون T77 موديل 2022 بقيمة قدرها 475 الف جنيه.

الفئة الثانية بستيون T77 موديل 2022 بقيمة قدرها 495 الف جنيه.

الفئة الثالثة بستيون T77 موديل 2022 بقيمة قدرها 535 الف جنيه.

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