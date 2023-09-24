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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة ميتسوبيشي في مصر بعد الأوفر برايس .. تفاصيل

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج 2023

تعتبر السيارة ميتسوبيشي اتراج هي أرخص سيارة "زيرو" في مصر تحمل شعار العلامة اليابانية، حيث مازالت ضمن فئة النصف مليون جنيه، وتباع السيارة اتراج 2023 بقيمة سعرية اضافية تتراوح بين 45 الف و 50 الف جنيه، تحت مسمى الاوفر برايس، والتي يفرضها بعض التجار والموزعين مقابل التسليم الفوري ودون الحاجة للدخول في قوائم الانتظار.

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ويتم طرح ميتسوبيشي اتراج 2023 محليًا عبر فئة واحدة من التجهيزات، مع تصميم خارجي ينتمي إلى فئة السيدان، بالاضافة إلى محرك 3 سلندر، سعة 1200 CC، وعلبة تروس أوتوماتيكية الاداء تعمل عبر تقنية الدفع الامامي للعجلات، ويتمكن محرك السيارة من انتاج قوة إجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر.

 ميتسوبيشي اتراج 2023

تجهيزات السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 

 

  • مكيف هواء يدوي.
  • زجاج كهربائي.
  • سنتر لوك.
  • ريموت للتحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • عد 2 من وسائد الحماية AIRBAGS.
 ميتسوبيشي اتراج 2023
  • فرامل ABS مانعة للانغلاق.
  • نظام EBD الخاص بالتوزيع الالكتروني للفرامل.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • عجلة قيادة باور.
  • نظام الثبات الالكتروني.
  • نظام إيموبليزر ضد السرقة.
 ميتسوبيشي اتراج 2023

ابعاد السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023

 

  • الطول الاجمالي 4305 مم.
  • العرض الاجمالي 1670 مم.
  • الارتفاع الاجمالي 1515 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض "الخلوص" 170 مم.
 ميتسوبيشي اتراج 2023

سعر ميتسوبيشي اتراج 2023 الرسمي في مصر

 

تباع السيارة ميتسوبيشي اتراج 2023 بسعر رسمي داخل السوق المصري يقدر بـ 580 الف جنيه.

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