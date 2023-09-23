لانسر كريستالة كاملة أوتوماتيك بـ 175 ألف جنيه.. تفاصيل

ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي السيارة ميتسوبيشي لانسر الشهيرة بالكريستالة موديل 1999 للبيع، وهي في حالة جيدة، حيث تتمتع بطلاء خارجي محدث عدا بعض الاجزاء الداخلية مازالت تتمتع بالطلاء الاصلي او بدون كثافة معجون.

ومن المعروف عن اصدارات العلامة التجارية اليابانية ميتسوبيشي، الاعتادية وقلة الاعطال، بالاضافة إلى توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار مناسبة، إلى جانب مساحتها الداخلية التي تتناسب مع 5 افراد، وسعة التخزين الخلفية التي تتسع للعديد من الاغراض.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1999

وحصلت السيارة من الداخل على مقاعد قماشية، وكذلك لفرش الابواب من الداخل، حيث يتمع كلاهما بحالة جيدة، مع وجود نظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت و4 مكبرات، بالاضافة إلى مكيف هواء يدوي ويعمل بكفاءة، بالاضافة إلى وجود قفل مركزي للابواب.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1999

ومن اهم مميزات السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1999 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، انها تأتي بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومقترن عبر محرك رباعي الاسطوانات سعة 1300 سي سي، ينتج في اغلب الامر قوة تتراوح بين 75 و 81 حصان.

ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1999

سعر السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1999

تقدم السيارة ميتسوبيشي لانسر كريستالة 1999 التي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 175 الف جنيه، وننصح دومًا أن نقوم بالكشف الجيد على السيارة داخليًا وخارجيًا قبل اتمام عملية الشراء، ويفضل أن تكون في احد المراكز المتخصصة والمعتمدة.