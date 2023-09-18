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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 160 ألف جنيه .. اركب أشهر سيارة هاتشباك من ميتسوبيشي

ميتسوبيشي كولت 1998
ميتسوبيشي كولت 1998

تمكنت سيارات شركة ميتسوبيشي اليابانية من احتلال مكانة كبيرة في الشارع المصري، نسبة إلى اعتمادية الصانع الياباني، والتي ظهرت في الكثير من الاصدارات، ومنها النسخة "كولت" موديل 1998، والتي تأتي باطلالة الهاتشباك الشهيرة.

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وتعد هذه السيارة من ابرز أنواع السيارات الشبابية، والتي تلقى اقبال كبير بين محبي عالم السيارات، لما تقدمة من مظهر رياضي يتسم مع قدارتها الفنية، وظهرت احد اصدارات كولت عبر صفحات بيع السيارات الكترونيًا وهي تحمل موديل 1998.

ميتسوبيشي كولت 1998 

وجاءت بمحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، مع حالة خارجي جيدة، تضم 4 اطارات جديدة كبيرة الحجم مع جنوط رياضية معدلة وبمظهر انيق ذات تصميم هندسي مميز، بالاضافة إلى مقدمتها الحادة الشهيرة والتي تتسم بالشراسة.

ميتسوبيشي كولت 1998 

وحصلت السيارة ميتسوبيشي كولت 1998 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع على طلاء خارجي محدث، مع مقصورة داخلية انيقة تضم فرش جلد لجميع المقاعد، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي راديو كاسيت، مع زجاج كهربائي للنوافذ، وقفل مركزي للابواب.

ميتسوبيشي كولت 1998 

وتستمد السيارة ميتسوبيشي كولت 1998 اوامر الحركة عبر ناقل سرعات يدوي "مانيوال"مكون من 5 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، كما تأتي السيارة بـ سبويلر خلفي مثبت اعلى ناحية الزجاج، بالاضافة إلى مفهوم ثنائي الابواب يوحي بالطابع الشبابي، إلى جانب وجود سعة تخزين خاصة بالحقيبة الخلفية.

ميتسوبيشي كولت 1998 

سعر السيارة ميتسوبيشي كولت 1998 

 

تقدم السيارة ميتسوبيشي كولت 1998 والتي نتحدث عنها في اطار هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 160 الف جنيه، وننصح دوماً بالكشف الجيد على السيارة في المراكز المتخصصة قبل عملية الشراء، لتجنب الكثير من المشكلات ومعرفة الحالة العامة للسيارة.

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