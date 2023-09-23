تشتري رينو سانديرو ولا ميتسوبيشي ميراج 2023.. اعرف أرخص هاتشباك في مصر

تقدم شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، عدد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين السيدان والرياضية المتعددة الاستخدام، بالاضافة إلى فئة الهاتشباك ايضا، ومنها النسخة الشهيرة سانديرو 2023.

بينما تعزز شركة ميتسوبيشي اليابانية العريقة من تواجدها في مصر، بعدد من السيارات ايضا مثل النسخة العائلية اكسابندر صاحبة الـ 7 مقاعدة، والـ SUV اكليبس كروس، وغيرها مثل النسخة ميراج والتي تعد ارخص سيارة هاتشباك تحمل العلامة التجارية اليابانية في مصر.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين رينو سانديرو وميتسوبيشي ميراج موديل 2023.

مقارنة بين رينو سانديرو وميتسوبيشي ميراج موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة رينو سانديرو 2023

تعتمد رينو سانديرو 2023 على محرك 1600 سي سي، 4 سلندر، بقوة 110 حصان، و148 نيوتن/متر، مع ناقل سرعات أوتوماتيك من 4 نقلات، وسرعة قصوى تصل إى 176 كم/س، وامكانية الووصل من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية.

تحتوي السيارة على وسائد هوائية ثنمائية أمامية، وفرامل ABS و EBD، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات وشاشة تتوسط قمرة القيادة، بالاضافة إلى خاصية التحكم الصوتي عبر ذراع بعجلة القيادة، ومكيف هواء، وزجاج كهربائية وقفل مركزي.

مقارنة بين رينو سانديرو وميتسوبيشي ميراج موديل 2023

القدرات الفنية للسيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

دعمت السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 بمحرك ثلاثي الاسطوانات 3 سلندر، سعة 1200 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة اجمالية قدرها 76 حصان، و100 نيوتن متر من عزم الدوران، وناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء "دفع أمامي" للعجلات.

تضم السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 نظام ترفيهي صوتي، مكيف هواء، وسائد هوائية أمامية، مكابح ABS و EBD، غلق مركزي، وزجاج كهربائي، ونظام متابعة ضغط الاطارات، والمساعدة على تجاوز المرتفعات.

الاسعار الرسمية للسيارة رينو سانديرو وميتسوبيشي ميراج موديل 2023 في مصر

مقارنة بين رينو سانديرو وميتسوبيشي ميراج موديل 2023

سعر رينو سانديرو موديل 2023

تقدم السيارة رينو سانديرو موديل 2023 بقيمة سعرية بلغت 615 الف جنيه.

مقارنة بين رينو سانديرو وميتسوبيشي ميراج موديل 2023

سعر ميتسوبيشي ميراج موديل 2023

يبلغ سعر السيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2023 نحو 595 الف جنيه.