أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

تعتبر السيارة هيونداي النترا HD، واحدة من أشهر سيارات السيدان المقدمة في السوق المصري، ويمكن شراء هذه السيارة بقيمة اقل من سعرها الرسمي بحوالي 105 آلاف جنيه، وذلك داخل مبادرة احلال السيارات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 "المجمعة محليًا" داخل وخارج مبادرة احلال السيارات وابرزمواصفاتها الفنية.

هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 داخل مبادرة الاحلال

وتبدأ اسعار السيارة هيونداي النترا HD في المبادرة من 604.970 جنيه للفئة الاولى، و614.970 جنيه للفئة الثانية، اما الفئة الثالثة فتقدم بقيمة اجمالية قدرها 629.970 جنيه، وجاءت الفئة الرابعة كاملة التجهيزات بقيمة سعرية بلغت 639.970 جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 خارج المبادرة

تقدم السيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 خارج مبادرة الاحلال بأسعار رسمية تبدأ من 710 الف جنيه للفئة الاولى، و720 الف جنيه للفئة الثانية، و735 الف جنيه للفئة الثالثة، بينما بلغت القيمة السعرية للفئة الرابعة نحو 745 الف جنيه.

هيونداي النترا HD موديل 2024

ابرز المواصفات الفنية للسيارة هيونداي النترا HD موديل 2024

تستخدم جميع فئات السيارة هيونداي النترا HD ناقل حركة أوتوماتيكي من 4 سرعات، مع محرك 4 سلندر سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 121 حصانا، وعزم اقصى للدوران 156 نيوتن/متر، مما يمنحها افضلية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في 11.3 ثانية، مع سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر/ساعة.