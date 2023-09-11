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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة .. هيونداي توسان 2023 كسر زيرو

هيونداي توسان
هيونداي توسان

ظهرت السيارة هيونداي توسان الشهيرة والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV، عبر إحدى الصفحات المتخصصة في بيع وشراء السيارات، حيث تباع هذه السيارة تحت مسمى "كسر الزيرو" لموديلات 2023، وعرضت الفئة الأعلى تجهيزًا منها.

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ظهرت السيارة هيونداي توسان 2023 صاحبة هذا الموضوع، بفتحة سقف بانوراما، وجنوط رياضية اكبر مقاس، مع حالة خارجية جديدة بالكامل، بالإضافة إلى حالتها الداخلية أيضا، والتي تضم حزمة من التجهيزات مثل مكيف هواء أوتوماتيكي، وشاشة تعمل باللمس، وعجلة قيادة متعددة الوظائف.

هيونداي توسان

وتأتي السيارة بتصميم الـ SUV الشهير، حيث تمتلك إطلالة رياضية وشبكة كبيرة الحجم في المقدمة،  بالإضافة إلى أقطاب نحيفة على جانبي السقف، وسبويلر خلفي مدبب، وحزمة من حساسات الحركة، وكاميرا خلفية، مع باقة من وسائل الحماية والأمان.

هيونداي توسان

وتستخدم السيارة هيونداي توسان محرك 1600 سي سي تيربو رباعي الأسطوانات، بقوة اجمالية 180 حصانا، وناقل سرعات 7 غيار دفع أمامي، مع 265 نيوتن/متر، وسرعة قصوى تصل إلى 201 كيلومتر في الساعة.

هيونداي توسان

وتستهلك السيارة هيونداي توسان نسبة من الوقود قدرها 6 لترات عندما تقطع مسافات قدرها 100 كيلومتر، بينما تتسارع في 9 ثواني من وضع الثبات 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

هيونداي توسان

الابعاد الهيكلية للسيارة هيونداي توسان 

 

  • طول قاعدة العجلات : 2680 مم.
  • الطول الكلي : 4500 مم.
  • العرض الكلي : 1865 مم.
  • الارتفاع الكلي : 1651 مم.

 

سعر هيونداي توسان كسر زيرو موديل 2023 

 

تباع هذه السيارة والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بسعر يبلغ مليون و555 ألف جنيه، ويذكر أن أسعار السيارة الرسمية تصل إلى مليون و365 ألف جنيه للفئة الأعلى تجهيزًا، دون حساب قيمة الاوفر برايس والتي تصل إلى 500 ألف جنيه.

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