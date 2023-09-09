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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

جدول صيانات هيونداي النترا HD.. امتى عربيتك تروح التوكيل

هيوانداي النترا HD
هيوانداي النترا HD

تشكل الصيانات الدورية أهمية كبيرة لجميع قائدي السيارات، حيث تضمن اعلى درجات الكفاءة على الطريق، والحدة من مواجهة الاعطال الفنية المختلفة، والتي قد تكون في غاية الخطورة على حياة قائد المركبة ومن حوله ايضا.

وتتنوع السيارات المقدمة داخل السوق المصري، سواء من ناحية العلامات التجارية، أو التجهيزات الفنية، أو من الناحية التي تتعلق بالتصميم الخارجي، سواء من الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام، أو الهاتشباك، أو السيدان، ومنها النسخة الشهيرة هيونداي النترا HD.

هيوانداي النترا HD

وتعد السيارة هيونداي النترا HD من أشهر السيارات المطروحة في مصر، ويبحث الكثير من مالكي هذه النسخة عن مواعيد الصيانة الدورية الخاصة بها، وذلك في حالة عدم وجود الكتالوج الخاص بكل نسخة أوعدم دراية صاحبها بالمواعيد الدورية للسيارة.

 

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" جدول صيانات هيونداي النترا HD من اول 1000 كيلومتر حتى 100 الف كيلومتر. 

 

  • صيانة 1000 كيلومتر

 

تشمل صيانة 1000 كيلومتر تغيير زيت المحرك والفلتر الخاصة به، بالاضافة إلى فحص سوائل التبريد، وفلتر الهواء، وسير المجموعة، وفحص فلتر مكيف الهواء، إلى جانب الكشف على منظومة الفرامل والزيت، وفحص الكبالن، مع تربيط العفشة واعادة ضبط الهواء بالاطارات، وفحص البطارية.

 

  •  صيانة 10000 كيلومتر

 

تتضمن الصيانة جميع كما سبق بالاضافة إلى فحص شمعات الاحتراق "البوجيهات"، وفلتر البنزين، وتغير زيت الموتور وفلتر الزيت.

 

  •  صيانة 20000 كيلومتر

 

يتم تغير البوجيهات وفلتر الهواء، وفلتر الوقود، إلى جانب فلتر زيت المحرك والزيت الخاص به كعادة كل صيانة دورية.

 

  • صيانة 30000 كيلومتر

 

تتضمن الصيانة تغير زيت المحرك والفلتر، بالاضافة إلى تغيير فلتر مكيف الهواء.

 

  • صيانة 40000 و 50000 كيلومتر

 

استبدال البوجيهات، وفلتر الوقود والهواء، بالاضافة إلى تغير سائل التبريد وزيت المحرك، والفحص الدوري المعتاد، كما يجب تغيير الاطارات ايضا، ومع صيانة الـ 50 الف يتم تبديل أماكن الإطارات مع تغيير الزيت والفلتر كما هو معتاد.

هيوانداي النترا HD
  • صيانة 60000 كيلومتر حتى 80000 كيلومتر.

 

يتم خلالها تغيير شداد سير المجموعة، زيت الفرامل وفلتر التكييف، فلتر الوقود والهواء، بالإضافة للفحص الدوري وتغيير البوجيهات، بينما يتم في صيانة 70 الف كيلومتر إجراءات تربيط العفشة وتغيير الزيت الفلتر، ولصيانة الـ80 ألف كيلومتر يتم تغيير البوجيهات وفلترين الهواء والوقود استبدال الإطارات.

 

  •  صيانة 90000 و 100000 كيلومتر

 

يتم في صيانة الـ 90 ألف كيلومتر، تغيير فلتر مكيف الهواء، والكشف الدوري المعتاد إلى جانب تغيير الزيت والفلتر، أما عن صيانة الـ 100 الف كيلومتر يتم استبدال البوجيهات وفلتر الهواء والوقود، وفلتر زيت ناقل الحركة، مع تبديل اماكن الاطارات.

هيونداي النترا HD
صيانات دورية جدول صيانات هيوانداي النترا HD 1000 كيلومتر 100 الف كيلومتر هيوانداي النترا صيانات هيوانداي النترا HD

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