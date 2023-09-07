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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 170 ألف جنيه .. اركب فيرنا 2005 بأفضل سعر للمستعمل

هيونداي فيرنا
هيونداي فيرنا

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا احد اكثير السيارات شهرة وشعبية بالشارع المصري، كما تعد من السيارات المطلوبة دائمًا في حركة البيع والشراء، نسبة إلى سعرها المناسب، وانتشارها الواسع، مع توافر قطع الغيار الخاصة بها بأسعار اقتصادية، وسهولة صيانتها وسمعتها الطيبة من ناحية الاعتمادية وقلة الاعطال.

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هيونداي فيرنا 

ونشرت احد الفحات المتخصصة في بيع السيارات، صورة للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2005 للبيع، ويشير عداد الكيلومترات إلى قطع مسافة قدرها 101 كيلومتر، مع تمتعها بحالة خارجية جيدة، ويؤكد مالكها ان السيارة تتمتع بحالة الفبريقا من الداخل.

هيونداي فيرنا 

وتعتمد السيارة هيونداي فيرنا 2005 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 نقلات، بالاضافة إلى محركها الشهير صاحب الاربعة اسطوانات، سعة 1600 سي سي، بقوة 106 حصان، و145 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

هيونداي فيرنا 

وتأتي السيارة بمقصورة داخلية تتسع لـ 5 افراد، مع ابعاد خارجية بلغت 4.260 مم للطول الكلي، و1.680 مم للعرض الكلي، وتضم مصابيح أمامية حادة مع شبكة متعدد الفتحات الهوائية، ونظام صوتي ترفيهي مكون من 4 مكبرات، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي أمامي، وجنوط رياضية، وعجلة قيادة باور ستيرنج.

هيونداي فيرنا 

سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2005 

 

تقدم السيارة هيونداي فيرنا موديل 2005 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 170 الف جنيه.

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