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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي في الصدارة .. ترخيص 250 سيارة موديل 2024 | تفاصيل

هيونداي اكسنت
هيونداي اكسنت

استطاعت العلامة التجارية الكورية الجنوبية "هيونداي"، أن تتصدر قائمة السيارات الاكثر ترخيصًا في وحدات المرور بين موديلات 2024 خلال شهر يوليو، بعد أن سجلت نحو 60 سيارة تتصدرها النسخة اكسنت، بينما بلغ إجمالي عدد السيارات المرخصة بوحدات المرور نحو 250 مركبة لموديل 2024.

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هيونداي اكسنت 

وجاءت شركة نيسان في المرتبة الثانية بنسختها صني والتي سجلت نحو 36 سيارة، تتبعها النسخة نيسان سنترا أيضا بواقع 28 سيارة، بالإضافة إلى السيارة هيونداي النترا HD والتي سجلت 25 سيارة.

وحققت السيارة هيونداي إلنترا CN7 من اجمالي التراخيص نحو 21 سيارة، تتبعها النسخة الرياضية والتي تنتمي إلى فئة الـ SUV تويوتا فورتشنر بعدد 19 سيارة، و 18 سيارة للنسخة الصينية الشهيرة بي واي دي F3.

 

وبلغ تراخيص السيارة شيفروليه n300 نحو 10 سيارات، و3 سيارات للنسخة تيجو 3، وسيارتين لكلا من السيارة الرياضية بيجو 5008، والسيارة الشهيرة من فئة الفان التابعة لـ سوزوكي.

هيونداي تقنية الفار نيسان هيونداى النترا نيسان سنترا صني

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