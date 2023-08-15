سعر هيونداي النترا HD موديل 2024 في السوق المصري .. صور

ينطلق داخل السوق المصري عدد كبير من اصدارات شركة هيونداي، ومن بينها النسخة HD والتي تنتمي إلى فئة السيدان، حيث تواصل من تعزيز تواجدها بعد تقديم موديلات 2024، والتي تأتي عبر 4 فئات من التجهيزات بقيمة سعرية تبدأ من 690 الف جنيه لارخص فئاتها.

في هذا الاطار يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية ومواصفات سيارة هيونداي النترا HD موديل 2024 في مصر.

هيونداي النترا HD موديل 2024

زودت السيارة بمحرك 1600 سي سي 4 سلندر، حيث يمكنه ضخ 121 حصان، و156 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي لجميع الفئات مكون من 4 نقلات، بينما يصل متوسط استهلاكها من الوقود إلى 6.6 لتر لكل 100 كم.

هيونداي النترا HD موديل 2024

وحصلت السيارة على جنوط 15 بوصة، مع مصابيح ضباب أمامية، ومرايات جانبية كهربائية، اضافة إلى مكيف هواء، ونظام ترفيهي وصوتي، ونظام الحماية من السرقة، وقفل مركزي "سنتر لوك"، وفتحة سقف للفئات عالية التجهيز، إلى جانب وسائد هوائية بعدد 2 للحماية، وفرامل ABS و EBD.

هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر هيونداي النترا HD الرسمي في السوق المصري لموديلات 2024

الفئة الاولى هيونداي النترا HD 2024 بسعر 690 الف جنيه.

الفئة الثانية هيونداي النترا HD 2024 بسعر 700 الف جنيه.

الفئة الثالثة هيونداي النترا HD 2024 بسعر 715 الف جنيه.

الفئة الرابعة هيونداي النترا HD 2024 بسعر 725 الف جنيه.