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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

انخفاض في أسعار الأوفر برايس لـ هيونداي أكسنت RB بالسوق المصري

هيونداي اكسنت RB
هيونداي اكسنت RB

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضا في أسعار الأوفر برايس "غير الرسمية" للسيارة هيونداي أكسنت RB، حيث وصلت إلى 100 الف جنيه بدلاً من 150 ألف جنيه، وذلك لبعض الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى إصدارات السيدان.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" اسعار ومواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB في السوق المصري 

هيونداي اكسنت RB

مواصفات السيارة هيونداي اكسنت RB

 

  • تستخدم السيارة هيونداي اكسنت RB محرك رباعي الاسطوانات ينتج 125 حصان و 156 نيوتن/متر من عزم الدوران، سعة 1600 سي سي.
  • تنتقل السرعة إلى تقنية الدفع الأمامي بواسطة علبة تروس أوتوماتيكية الأداء من 4 سرعات.
  • يمكن للسيارة هيونداي اكسنت RB الوصول إلى سرعة قصوى تقدر بـ 185 كم/ساعة.
  • تستغرق هيونداي اكسنت RB مدة قدرها 11.1 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كم/ساعة.
هيونداي اكسنت RB

تعرف على اسعار السيارة هيونداي اكسنت RB في السوق المصري 

 

الفئة GL بسعر رسمي يبلغ 569 ألف جنيه، بينما يصل سعرها التجاري إلى 669 ألف جنيه بدلاً من 719 ألف جنيه.

الفئة GL SR بسعر رسمي يبلغ 579 ألف جنيه، وصل السعر التجاري للسيارة إلى 679 ألف جنيه بدلًا من 729 ألف جنيه.

الفئة GL HL بسعر رسمي يبلغ 619 ألف جنيه، بينما يقدر السعر التجاري للسيارة نحو 719 ألف جنيه بدلاً من 769 الف جنيه.

هيونداي اكسنت RB
الاوفر برايس هيونداي اكسنت انخفاض اسعار

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