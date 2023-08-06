عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

هيونداي النترا HD
هيونداي النترا HD

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضا في اسعار الاوفر برايس "الغير رسمية" للسيارة الشهيرة هيونداي النترا HD، حيث وصلت إلى 100 الف جنيه بدلاً من 150 الف جنيه، وذلك لبعض الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

أسعار جديدة لـ هيونداي النترا HD موديل 2024 .. وصلت كام ؟

20 ألف جنيه .. الأسعار الجديدة لـ هيونداي اكسنت RB موديل 2024

 يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار هيونداي النترا HD في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

تراجع الاوفر برايس على اسعار هيونداي النترا HD

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD

 

تضم السيارة هيونداي النترا HD ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات "دفع امامي"، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 121 حصانا، و156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب وجود وسائد هوائية للحماية ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، ومكيف هواء يدوي، ومرايات كهربائية جانبية، وعدد من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة.

تراجع الاوفر برايس على اسعار هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD

 

الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 690 الف جنيه وبسعر تجاري 790 الف جنيه بدلاً من 840 الف جنيه بفارق 50 الف جنيه.

 

الفئة الثانية شهدت نفس الفارق بعد ان قدمت بسعر تجاري يبلغ 800 الف جنيه بدلاً من 850 الف جنيه، بينما يقدر سعرها الرسمي يبلغ 700 الف جنيه.

 

الفئة الاعلى تجهيزًا وصل سعرها التجاري إلى 825 الف جنيه بدلاً من 875 الف جنيه، وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 725 الف جنيه.

تراجع الاوفر برايس على اسعار هيونداي النترا HD
الاوفر برايس هيونداي النترا أسعار هيونداي النترا HD السوق المصري

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تسريب برومو تقديم اللاعب| حقيقة ظهور رمضان صبحي بـ تيشيرت الزمالك.. شاهد

7400مليونير و5 مليارديرات يعيشون في القاهرة.. تعرف على ترتيب المدن الأغنى عالميا

ابنه طلعت زكريا تتقدم ببلاغ بسبب ادعاءات موته مقتولا على يد فنان

طرح شهادة ابن مصر2 بعائد 22%.. مفاجأة من البنوك بعد قرار المركزي

ميدو يوجه رسالة خاصة لـ محمود الخطيب بسبب أحمد عبد القادر

مطربة: وفاء مكي خربت بيتى وعايزه تخطف جوزي

الوداد المغربي يقترب من ضم نجم الأهلي

بنك مصر يطرح شهادات إدخارية شهرية وسنوية بعائد تنافسي

موضوعات متعلقة

قائمة أسعار سيارات MG في السوق المصري .. صور

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر.. صور

سعر تويوتا كامري "هاي لاين" في مصر .. صور

اودي RS3 تظهر بترقيات قوية من MTM .. صور

5 طرق لحماية سيارتك من حرارة الصيف .. تفاصيل

أرخص رينو ميجان موديل 2023 بالسوق المصري .. صور

5 سيارات فرنسية موديل 2023 .. بداية من 635 ألف جنيه

بعد اعتزاله كرة القدم .. ماهي سيارة "بوفون" المفضلة ؟

ترشيحاتنا

ليلى عز العرب: أحلم بتقديم شخصية نفرتاري في السينما

ممنوع بدول كثيرة| ما قصة فيلم باربي المثير للجدل وهل يُعرض في مصر ؟

قرار عاجل في النيجر بشأن المجال الجوي

جديد في مصر .. سعر ومواصفات بيجو 408 موديل 2023

"مهلة 30 يوما".. آبل تصدر تحذيرا لمستخدمي iPhone

صبرة القاسمي: وقعت فريسة لـ"وجدي غنيم" وانضممت للجماعات الإسلامية لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عروض ثقافتنا في إجازتنا تواصل فقراتها بمصايف رأس البر وبلطيم ودمياط|صور

حفل فني لكورال أطفال دمنهور بالأنفوشي ضمن ثقافتنا في إجازتنا| صور

بعد 6 أشهر من زلزال تركيا وسوريا..شاهد مصيرعفراء المولودة تحت الأنقاض

جوزي بيضحكني.. إطلالات ندى الكامل تثير الجدل|شاهد

فيديو

ارتديت قميصا بلاستيكيا 6 سنوات|فنانة شهيرة تروي معاناتها بسبب مرضها في الطفولة

إسكتلندا تطلق أكبر عملية بحث عن وحش أسطوري منذ السبعينيات.. ما قصته؟ «فيديوجراف»

محمد رياض في ندوة صدى البلد يكشف: سر عدم تكريم عبلة كامل.. واختيار عادل إمام.. حقيقة تعرضه لأزمة بسبب الجن هايم.. واحترافه كرة القدم.. فيديو

قصة غرق القاطرة فهد بقناة السويس.. قوات الإنقاذ تنتشل جثمان شهيد الواجب «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أريد العودة إلى المنزل

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب.. العلاقة الآثمة بين الاستثمار العقاري وغسل الأموال

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. طفل الأسانسير يدق الناقوس

نهال علام

نهال علام تكتب: غضبة الأرض

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الانسحاب الروسي من اتفاقية الحبوب

محمد الصاحى يكتب: القمة العربية التنموية.. تطلعات وتحديات (1)

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: ياسمين فؤاد.. رائدة الحفاظ على البيئة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: سلام على الحسين في الخالدين

اﻟﻤﺰﻳﺪ