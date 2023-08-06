الأوفر برايس يتراجع 50 ألف جنيه على أسعار النترا HD .. تفاصيل

شهد السوق المصري للسيارات انخفاضا في اسعار الاوفر برايس "الغير رسمية" للسيارة الشهيرة هيونداي النترا HD، حيث وصلت إلى 100 الف جنيه بدلاً من 150 الف جنيه، وذلك لبعض الفئات المطروحة محليًا من هذه النسخة والتي تنتمي إلى عائلة السيدان.

يقدم موقع "صدى البلد" الاخباري اسعار هيونداي النترا HD في السوق المصري واهم مواصفاتها الفنية.

تراجع الاوفر برايس على اسعار هيونداي النترا HD

مواصفات السيارة هيونداي النترا HD

تضم السيارة هيونداي النترا HD ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي النقلات "دفع امامي"، سعة 1600 سي سي، 4 سلندر، يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 121 حصانا، و156 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران، إلى جانب وجود وسائد هوائية للحماية ونظام صوتي ترفيهي، وقفل مركزي، ومكيف هواء يدوي، ومرايات كهربائية جانبية، وعدد من التجهيزات بحسب الفئات المطروحة.

تراجع الاوفر برايس على اسعار هيونداي النترا HD

سعر السيارة هيونداي النترا HD

الفئة الاولى بسعر رسمي يبلغ 690 الف جنيه وبسعر تجاري 790 الف جنيه بدلاً من 840 الف جنيه بفارق 50 الف جنيه.

الفئة الثانية شهدت نفس الفارق بعد ان قدمت بسعر تجاري يبلغ 800 الف جنيه بدلاً من 850 الف جنيه، بينما يقدر سعرها الرسمي يبلغ 700 الف جنيه.

الفئة الاعلى تجهيزًا وصل سعرها التجاري إلى 825 الف جنيه بدلاً من 875 الف جنيه، وتقدم السيارة بسعر رسمي يبلغ 725 الف جنيه.