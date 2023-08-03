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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر هيونداي توسان 2023 في السعودية .. صور

هيونداي توسان موديل
هيونداي توسان موديل 2023

تعتبر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 أحد أشهر إصدارات العلامة التجارية الكورية هيونداي في الأسواق العربية، ويأتي الجيل الجديد منها بالعديد من التجهيزات القوية، بالإضافة للتصميم العصري، ومواصفات الأمن والسلامة.

هيونداي توسان موديل 2023

مواصفات السيارة هيونداي توسان موديل 2023

تتوفر السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بخيارين من المحركات، الأول محرك رباعي الأسطوانات، سعة 2000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 156 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 170 كيلومتر، ويمكنها الانطلاق والتسارع من نقطة الثبات وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11.5 ثانية فقط، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 8.7 لتر لكل 100 كيلومتر.

هيونداي توسان موديل 2023

جاء المحرك الثاني للسيارة هيونداي توسان موديل 2023 رباعي الأسطوانات، سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 150 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 192 نيوتن متر، ومتصل بناقل حركة يتألف أوتوماتيك، وتبلغ سرعتها القصوى 200 كيلومتر، ويبلغ معدل استهلاك الوقود نحو 5.5 لتر لكل 100 كيلومتر.

 

جاءت السيارة  قياسات السيارة هيونداي توسان موديل 2023 نحو 4.630 للطول، و 1.865 للعرض، و1.665 للارتفاع، وبلغ قياس قاعدة العجلات نحو 2.755 متر، وبلغت سعة الصندوق الخلفي 539 لتر.

 

وتتمتع السيارة هيونداي توسان موديل 2023 بنظام صوتي ترفيهي، وعجلة قيادة متعددة الوظائف، وزر تشغيل وإيقاف المحرك، وشاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي وأندرويد اوتو ولعرض أنظمة الملاحة، ولوحة عدادات أنيقة، وخاصية دخول السيارة بدون مفتاح، وبلوتوث ومدخل AUX، ومراآة التعتيم أوتوماتيكياً.

هيونداي توسان موديل 2023

أسعار هيونداي توسان موديل 2023 بالسعودية

  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الأولى بسعر 103,425 ريال
  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثانية بسعر 107,220 ريال
  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الثالثة بسعر 110,095 ريال
  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الرابعة بسعر 112,625 ريال
  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة الخامسة بسعر 119,535 ريال
  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السادسة بسعر 132,763 ريال
  • هيونداي توسان موديل 2023 الفئة السابعة بسعر 135,639 ريال
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