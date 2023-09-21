سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

استطاعت السيارة دفسك 330S أن تكتسب شعبية كبيرة وسط فئة السيارات العائلية، حيث تنطلق هذه السيارة عبر عدة فئات من التجهيزات، ولكنها تبقى على السمة الخاصة بها وهي الـ 7 مقاعد، مع سعرها المناسب والذي يبدأ من 560 الف جنيه.

تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات سواء كانت الفنية والتقنية، وتقدم بعض الفئات منها بالغاز الطبيعي، ونوعين من المحركات الاول 1250 سي سي، والثاني 1500 سي سي، ولكن تعمل جميع الفئات بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 سرعات "جر أمامي".

السيارة العائلية دفسك 330S

الابعاد الخارجية للسيارة

الطول 4400 مم.

العرض 1705مم.

الارتفاع 1790 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.

طول قاعدة العجلات الكلي 2725 مم.

السيارة العائلية دفسك 330S

تحتوي السيارة دفسك 330S على جنوط 15 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، مع منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

السيارة العائلية دفسك 330S

الاسعار الرسمية لارخص سيارة عائلية دفسك 330S