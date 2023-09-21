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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

السيارة العائلية دفسك
السيارة العائلية دفسك 330S

استطاعت السيارة دفسك 330S أن تكتسب شعبية كبيرة وسط فئة السيارات العائلية، حيث تنطلق هذه السيارة عبر عدة فئات من التجهيزات، ولكنها تبقى على السمة الخاصة بها وهي الـ 7 مقاعد، مع سعرها المناسب والذي يبدأ من 560 الف جنيه.

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تأتي السيارة بالعديد من التجهيزات سواء كانت الفنية والتقنية، وتقدم بعض الفئات منها بالغاز الطبيعي،  ونوعين من المحركات الاول 1250 سي سي، والثاني 1500 سي سي، ولكن تعمل جميع الفئات بناقل سرعات يدوي مانيوال مكون من 5 سرعات "جر أمامي".

 السيارة العائلية دفسك 330S

الابعاد الخارجية للسيارة 

 

  • الطول 4400 مم.
  • العرض 1705مم.
  • الارتفاع 1790 مم.
  • ارتفاع السيارة عن الارض 170 مم.
  • طول قاعدة العجلات الكلي 2725 مم.
 السيارة العائلية دفسك 330S

 

تحتوي السيارة دفسك 330S على جنوط 15 بوصة، ونظام صوتي ترفيهي من 4 مكبرات، وقفل مركزي للابواب، ومكيف هواء، بالاضافة إلى تجهيزات تتضمن شاشة تعمل باللمس 7 بوصة، ومرايات جانبية كهربائية، مع منظومة الوسائد الهوائية، وفرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني EBD.

 السيارة العائلية دفسك 330S

الاسعار الرسمية لارخص سيارة عائلية دفسك 330S

 

  • أول فئة مانيوال محرك 1250 CC بقيمة قدرها 560,000 جنيه.
  • ثاني فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 590,000 جنيه.
  • ثالث فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 610,000 جنيه.
  • رابع فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 625,000 جنيه.
  • خامس فئة مانيوال محرك 1500 CC بقيمة قدرها 645,000 جنيه.
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