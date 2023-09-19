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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

BYD F3 وشيري اريزو
BYD F3 وشيري اريزو 5 موديل 2024

تعتبر السيارة BYD F3 أرخص سيارة صينية في مصر بين موديلات 2024، بالاضافة إلى النسخة شيري اريزو 5 والتي تنافس على هذا اللقب، وتأتي النسختان عبر تصميم السيدان، مع مجموعة من التجهيزات والتي تتمثل في القدرات الفنية والتقنية.

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وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد"مقارنة بين BYD F3 و شيري اريزو 5 موديل 2024

BYD F3

القدرات الفنية للسيارة BYD F3

 

تضم السيارة BYD F3 محركا رباعي الاسطوانات بقوة اجمالية قدرها 108 أحصنة، وعزم دوران 145 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل حركة مانيوال وآخر أوتوماتيكي الاداء، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، وسرعة قصوى تصل إلى 180كم/ساعة.

BYD F3

تحتوي السيارة BYD F3 على وسائد هوائية للحماية AIRBAGS بعدد 2، وفرامل ABS مانعة للانغلاق، مع سنتر لوك، ومكيف هواء، وزجاج كهربائي، بالاضافة إلى جنوط رياضية، ونظام صوتي ترفيهي، ومدخل AUX.

شيري اريزو 5 

القدرات الفنية للسيارة شيري اريزو 5 موديل 2024

 

تحتوي السيارة على ناقل سرعات مانيوال خماسي للفئة الاولى، وآخر أوتوماتيكي للفئتين الثانية والثالثة، مع محرك 1500 سي سي، بقوة 114 حصانا، وعزم دوران 141 نيوتن/متر، وزمن للتسارع من 0 لـ 100كم/ساعة يقدر بـ 11.5 ثانية، وسرعة قصوى 180 كم/س.

شيري اريزو 5 

وتضم السيارة اريزو 5 موديل 2024 تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة متعدد الوظائف، سنتر لوك، فرامل ABS و EBD، ومثبت سرعة، ومرايات جانبية كهربائية، وحساسات حركة خلفية مدعومة بكاميرا، بالاضافة إلى فتحة سقف كهربائية التحكم.

 

سعر السيارة BYD F3 وشيري اريزو 5 موديل 2024

 

سعر BYD F3 موديل 2024 

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 480 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 510 آلاف جنيه.

 

سعر شيري اريزو 5 موديل 2024 

 

الفئة الاولى مانيوال موديل 2024 بسعر 485 الف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 530 الف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل 2024 بسعر 555 الف جنيه.

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