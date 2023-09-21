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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

دونج فنج اى 70 برو
دونج فنج اى 70 برو 2023

تسعى شركات تصنيع السيارات إلى تعزيز خطوط انتاجها بالعديد من الطرازات الكهربائية، والتي تلقى إقبالا كبيرا حول العالم، نسبة إلى معدل الاستهلاك المنخفض مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى سهولة صيانتها، إلى جانب الحفاظ على البيئة.

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وتقدم شركة دونج فنج الصينية سيارتها الكهربائية اى 70 برو في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات تحت موديل 2023، وذلك عبر فئة السيدان الشهيرة، وبلمسات خارجية عصرية تتبع السمة التكنولوجية التي تتمتع بها، مع مفهوم رباعي الأبواب ومساحة تخزين خلفية مناسبة.

دونج فنج اى 70 برو 2023 الكهربائية

وترتكز السيارة اى 70 برو المقدمة من دونج فنج على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبارتفاع كلي يبلغ 1530 مم، و 120 مم للخلوص الارضي، مع نسبة طول كلي قدرها 4700 مم، و1725 مم للعرض الكلي، وجنوط رياضية.

دونج فنج اى 70 برو 2023 الكهربائية

وتأتي السيارة دونج فنج اى 70 برو 2023 بمرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح حادة الشكل، مع واجهة أمامية تضم شبكة سفلية متعددة المقاطع الهوائية، وعدد من حساسات الحركة الامامية والخلفية، وكاميرا للمتابعة.

دونج فنج اى 70 برو 2023 الكهربائية

وتعتمد السيارة اى 70 برو على شاشة داخلية تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وزر تشغيل وايقاف المحرك بصمة، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية.

دونج فنج اى 70 برو 2023 الكهربائية

القدرات الفنية للسيارة 

 

  • محرك كهربائي بقوة 160 حصان.
  • ناقل سرعات أوتوماتيك.
  • جر امامي.
  • تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.5 ثانية.
دونج فنج اى 70 برو 2023 الكهربائية

سعر دونج فنج اى 70 برو 2023 في مصر 

 

تقدم السيارة دونج فنج اى 70 برو 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,025,000 جنيه.

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