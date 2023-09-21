سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

تسعى شركات تصنيع السيارات إلى تعزيز خطوط انتاجها بالعديد من الطرازات الكهربائية، والتي تلقى إقبالا كبيرا حول العالم، نسبة إلى معدل الاستهلاك المنخفض مقارنة بالوقود التقليدي، بالإضافة إلى سهولة صيانتها، إلى جانب الحفاظ على البيئة.
وتقدم شركة دونج فنج الصينية سيارتها الكهربائية اى 70 برو في مصر عبر فئة واحدة من التجهيزات تحت موديل 2023، وذلك عبر فئة السيدان الشهيرة، وبلمسات خارجية عصرية تتبع السمة التكنولوجية التي تتمتع بها، مع مفهوم رباعي الأبواب ومساحة تخزين خلفية مناسبة.
وترتكز السيارة اى 70 برو المقدمة من دونج فنج على قاعدة عجلات بطول 2700 مم، وبارتفاع كلي يبلغ 1530 مم، و 120 مم للخلوص الارضي، مع نسبة طول كلي قدرها 4700 مم، و1725 مم للعرض الكلي، وجنوط رياضية.
وتأتي السيارة دونج فنج اى 70 برو 2023 بمرايات جانبية كهربائية مزودة باشارات ضوئية، ومصابيح حادة الشكل، مع واجهة أمامية تضم شبكة سفلية متعددة المقاطع الهوائية، وعدد من حساسات الحركة الامامية والخلفية، وكاميرا للمتابعة.
وتعتمد السيارة اى 70 برو على شاشة داخلية تعمل باللمس، تدعم التطبيقات الذكية مثل ابل كار بلاي واندرويد اوتو، وزر تشغيل وايقاف المحرك بصمة، وزجاج كهربائي، وعجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، ونظام صوتي ترفيهي، بالاضافة إلى حزمة من تقنيات الحماية.
القدرات الفنية للسيارة
- محرك كهربائي بقوة 160 حصان.
- ناقل سرعات أوتوماتيك.
- جر امامي.
- تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 9.5 ثانية.
سعر دونج فنج اى 70 برو 2023 في مصر
تقدم السيارة دونج فنج اى 70 برو 2023 بسعر رسمي يبلغ 1,025,000 جنيه.