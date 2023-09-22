بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

استطاعت شركة هيونداي عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية، أن تقدم الكثير من الإصدارات المختلفة بالسوق المصري، بين السيدان والرياضية والكروس اوفر، وأيضا فئة الهاتشباك الشهيرة، ومن بينها النسخة "اتوس".

هيونداي اتوس موديل 2008

وظهرت السيارة هيونداي اتوس موديل 2008 عبر احد الصفحات المتخصصة في بيع السيارات الكترونيًا، وهي في حالة خارجية جيدة، مع طلاء احمر اللون، ومفهوم رباعي الابواب، وهو السمة السائدة لهذه النسخة، مع مساحة تخزين خلفية مناسبة.

وتشير البيانات الخاصة بهذه النسخة، بأنها قد قطعت مسافة قدرها 175 الف كيلومتر، بينما تضم العديد من التجهيزات ومنها، مكيف هواء يدوي، فرش جلد، عجلة قيادة باور، مفتاح يضم ريموت كنترول، انذار مانع للسرقة، وقفل مركزي للأبواب "سنتر لوك".

هيونداي اتوس موديل 2008

وتحتوي السيارة هيونداي اتوس موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع، نظام صوتي ترفيهي يتضمن راديو كاسيت، مدخل USB، بلوتوث، مدخل AUX، وزجاج يدوي، بالاضافة إلى مرايات جانبية ذات تحكم يدوي ايضا، وناقل سرعات مانيوال ومحرك 4 سلندر.

وتظهر السيارة هيونداي اتوس موديل 2008 بمصابيح أمامية ذات مظهر حاد، وشبكة صغيرة الحجم ولكنها متعددة الفتحات الهوائية، مع مصابيح ضباب على جانبي الصادم الامامي، وتشتهر السيارة بالاعتمادية مع توافر قطع الغيار الخاصة بها وبأسعار مناسبة، بالاضافة إلى سهولة صيانتها، إلى جانب سهولة اصطفافها والتغلب على بعض مشكلات الزحام، نسبة إلى حجمها الخارجي الصغير.

هيونداي اتوس موديل 2008

سعر السيارة هيونداي اتوس موديل 2008

تقدم السيارة هيونداي اتوس موديل 2008 والتي نتحدث عنها في هذا الموضوع بقيمة سعرية قدرها 180 الف جنيه، وننصح دومًا بفحص السيارة جيدًا في احد المراكز المتخصصة قبل الشراء.