شيري تكشف عن تيجو 7 برو الجديدة بهذا السعر.. صور

تعزز شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق الاسترالي، عبر نستخها تيجو 7 برو الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يتم طرحها هناك بأسعار تبدأ من 25.790 دولار، اي ما يعادله بالعملة المصرية نحو 799.490 جنيه.

القدرات الفنية للسيارة شيري تقدم تيجو 7 برو

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو في السوق الاسترالي بمحرك تيربو سعة 1600 CC، يتمكن من انتاج قوة قدرها 183 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر عند 2000 لفة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات "مزدوج القابض".

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تدعم نظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 12.3 بوصة، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، ونظام صوتي ترفيهي طراز SONY مكون من 8مكبرات، مع مقود حركة متعدد المهام واوامر التحكم، ومقاعد أمامية تتضمن خاصة التبريد والتحكم الكهربائي.

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

وترتكز السيارة شيري تقدم تيجو 7 برو على جنوط رياضية تتراوح بين 18 و 19 بوصة، بينما تأتي بأبعاد هيكلية تقدر بـ 4.513 مم للطول الكلي، و1.862 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.696 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات تبلغ طولها 2.670 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتراوح بين 626 لتر و1672 وذلم عن طي المقاعد الخلفية.