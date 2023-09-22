عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شيري تكشف عن تيجو 7 برو الجديدة بهذا السعر.. صور

شيري تقدم تيجو 7
شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

تعزز شركة شيري الصينية من تعزيز تواجدها داخل السوق الاسترالي، عبر نستخها تيجو 7 برو الجديدة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، حيث يتم طرحها هناك بأسعار تبدأ من 25.790 دولار، اي ما يعادله بالعملة المصرية نحو 799.490 جنيه.

سعر شيري تيجو 7 موديل 2024 بمصر

أسعار شيري تيجو 8 برو العائلية موديل 2024 | صور

القدرات الفنية للسيارة شيري تقدم تيجو 7 برو 

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

تقدم السيارة شيري تيجو 7 برو في السوق الاسترالي بمحرك تيربو سعة 1600 CC، يتمكن من انتاج قوة قدرها 183 حصانا عند 5500 لفة في الدقيقة، وعزم اقصى للدوران يبلغ 275 نيوتن/متر عند 2000 لفة في الدقيقة، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات "مزدوج القابض".

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

تجهيزات السيارة شيري تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

وتأتي السيارة بالعديد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس تدعم نظام ابل كار بلاي واندرويد اوتو قياس 12.3 بوصة، بالاضافة إلى كاميرا 360 درجة، وحساسات حركة لسهولة التحكم والاصطفاف، وفتحة سقف بانوراما زجاجية، ونظام صوتي ترفيهي طراز SONY مكون من 8مكبرات، مع مقود حركة متعدد المهام واوامر التحكم، ومقاعد أمامية تتضمن خاصة التبريد والتحكم الكهربائي.

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا

وترتكز السيارة شيري تقدم تيجو 7 برو على جنوط رياضية تتراوح بين 18 و 19 بوصة، بينما تأتي بأبعاد هيكلية تقدر بـ 4.513 مم للطول الكلي، و1.862 مم للعرض، وبارتفاع كلي يبلغ 1.696 مم، بالاضافة إلى قاعدة عجلات تبلغ طولها 2.670 مم، مع مساحة تخزين خلفية تتراوح بين 626 لتر و1672 وذلم عن طي المقاعد الخلفية.

شيري تقدم تيجو 7 برو المطروحة في استراليا
شيري تيجو تيجو 7 تيجو 7 برو السيارة شيري تيجو 7 برو استراليا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ورطة الزمالك| رفض عرض الفيفا .. تصرف غريب لـ "أوسوريو".. وحسام حسن في الصورة

بعد خناقة ماتش امبارح | نبأ صادم للاعبي الزمالك وبيراميدز

مش هلعب من غير فلوس.. قرار عاجل من الزمالك تجاه زيزو (تفاصيل)

بالارقام.. الكسب غير المشروع يكشف ثروة مدير شركة بترول شهيرة وزوجته وأبنائه

أكتوبر الخير.. 3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف خلال 6 أيام| تفاصيل

أحداث في الأهلي| هدية الزمالك وبيراميدز ..عرض جديد لـ"عبد الحفيظ".. واكاديميات إفريقيا مرفوضة

بعد إقالته من الأهلي.. سيد عبد الحفيظ يختار وجهته الجديدة "رسميا"

كلمتان من الشناوي استفزتا شيكابالا|تفاصيل خناقة الزمالك وبيراميدز.. مين اللي شتم الأول؟

موضوعات متعلقة

تختار مين .. كيا اكسيد ولا سوزوكي فرونكس 2024

سعر كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر .. صور

130 ألف جنيه .. اشترِ فولكس فاجن بولو "هاتشباك"

5 سيارات SUV صينية "جديدة" تبدأ من 600 ألف جنيه

سعر أرخص سيارة عائلية زيرو في مصر.. صور

أقل من سعرها بـ 105 آلاف جنيه.. اشتري هيونداي النترا HD موديل 2024

سعر دونج فنج اى 70 برو الكهربائية في مصر.. انسى البنزين

أقل سعر في مصر.. تشتري BYD F3 ولا شيري اريزو 5 موديل 2024

ترشيحاتنا

تحرك عاجل من النواب بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور لعمال القطاع الخاص

3 زيادات في المرتبات والمعاشات والصرف في هذا الموعد

اللهم لا ترد لنا دعاء.. 20 كلمة في ساعة إجابة أول جمعة في ربيع الأول

بـ 180 ألف جنيه.. اركب سيارة هاتشباك من هيونداي

مشهد بين نيمار وطارق حامد| ماذا طلب البرازيلي بسبب فرعون خط النص؟

أول ظهور للسفيرة الأمريكية بعد إطلاق النار علي سفارة واشنطن بلبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كشك ألماظية | بمذاق لا يقاوم

نشرة المرأة والصحة| طريقة ضارة لتناول الحليب.. أبراج تواجه تحديات في الحب.. صور ملابس سلمى الجابري ملكة جمال مصر

بديل للأنسولين.. ابتكار جهاز جديد لعلاج مرضى السكري

انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

فيديو

خناقة الزمالك وبيراميدز.. من بدأ بالشتيمة؟

الجرام نزل 25 جنيه | مفاجأة في أسعار الذهب والدولار بعد قرار المركزي

هل السمك البلطي سام؟.. سر التحذير من تناوله وعلاقته ببتر الأطراف

انتو هاتعيطوا .. حرب شوارع بين الزمالك وبيراميدز لهذا السبب / فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: التردد مقبرة القرارات

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

اﻟﻤﺰﻳﺪ