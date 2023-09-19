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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شيري تيجو 7 موديل 2024 بمصر

شيري تيجو 7 موديل
شيري تيجو 7 موديل 2024 بالسوق المصري

يضم السوق المصري للسيارات باقة متنوعة من إصدارات السيارات فئة الـ SUV ، وذلك لتلبيه رغبة المواطنين المصريين في الحصول علي سيارات عائلية كبيرة تحتوي علي 7 مقاعد ن وذلك لاستيعاب جميع أفراد العائلية من أجل التنزه والذهاب لقضاء احتياجاتهم ، بالإضافة الي أن السيارات الـ SUV  الرياضية متعددة الاستخدامات تحتوي هلي الكثير من التكنولوجيات المتطورة التي تعمل علي راحة قائدها .

شيري تيجو 7 موديل 2024

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيري تيجو 7 موديل 2024، فئة السيارات الـ SUV :

شيري تيجو 7 موديل 2024


- مواصفات السلامة بـ  شيري تيجو 7

شيري تيجو 7 موديل 2024

تحتوي سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 العائلية علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، مثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب ، و أنذرا ضد السرقة ، و حساسات للاصطفاف ، ووسائد هوائية ، ونظام الثبات الإلكتروني، وESP، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- محرك شيري تيجو 7 الـ SUV

شيري تيجو 7 موديل 2024

عزم دوران سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 يصل الي 210 نيوتن/متر، وتحتاج الي 7.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتستخدم علبة تروس أوتوماتيك ، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، وتنتج قوة 145 حصان، ويصل سعة خزان وقودها الي 57 لتر ، وسرعتها القصوى 180 كم/ساعة .

- أسعار شيري تيجو 7 موديل 2024

مقصورة شيري تيجو 7 موديل 2024

الفئة الأولي من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر 775 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري تيجو 7 موديل 2024 تباع بسعر 835 ألف جنيه .

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