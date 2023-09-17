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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

زيادة 90 ألف جنيه .. أسعار شيري تيجو 3 موديل 2024| صور

شيري تيجو 3 موديل
شيري تيجو 3 موديل 2024 بمصر

تتوالى زيادة أسعار السيارات بـ سوق السيارات العالمي ، وذلك نتيجة العديد من المشاكل التي أثرت علي إنتاج السيارات الجديدة مما أدي الي تقلص إنتاج السيارات لدي الوكلاء والموزعين، وبالتالي تم زيادة أسعار السيارات الجديدة وتم وضع " أوفر برايس " علي سعرها الرسمي ، وذلك بسبب ندرة تواجد الطرازات الجديدة موديل 2024 .

سيارة شيري  تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المحلي 

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- يعرض موقع صدى البلد الإخباري سعر شيري تيجو 3 موديل 2024 :

شيري  تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري 


- مواصفات تيجو 3 موديل 2024

زودت سيارة شيري تيجو 3 موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات الحديثة منها  نظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفرش مقاعد من الجلد، وفتحة سقف، وباور ستيرنج، وتكييف أوتوماتيك، ومرايات كهرباء، ونوافذ كهربائية ، وبلوتوث، وعجلة قيادة متعددة الاستخدامات، ومدخل AUX، ومدخل USB، وإنذار، وكاميرا خلفية، ومصابيح ضباب ، ومثبت سرعة، وقفل مركزي للأبواب  .

- سعة محرك شيري تيجو 3

سيارة شيري  تيجو 3 موديل 2024

قوة  شيري تيجو 3 موديل 2023 تصل الي 125 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة، وتحتاج الي 6.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، ويصل سعة خزان وقوها الي 55 لتر ، وبها محرك سعة 1600 سي سي ، وتخرج عزم دوران يصل الي 160 كم/ساعة، وبها علبة تروس أوتوماتيك .

- أسعار  تيجو 3  موديل 2024

مقصورة سيارة شيري  تيجو 3 موديل 2024 بالسوق المصري للسيارات 

الفئة الأولي من سيارة شيري  تيجو 3 موديل 2024 كانت تباع بسعر 755 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شيري  تيجو 3 موديل 2024 كانت تباع بسعر 780 ألف جنيه .

ولكن تم إضافة سعر أضافي علي السعر الأصلي " أوفر برايس " يتراوح من 90 ألف جنيه، ويصل الي 115 ألف جنيه .

سوق السيارات العالمي مواصفات تيجو 3 تيجو 3 موديل 2024 سعة محرك شيري محرك شيري تيجو 3

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