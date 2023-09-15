مين الأحسن .. شيري تيجو 3 ولا MG ZS

تعتبر السيارة شيري تيجو 3 وام جي ZS، اثنين من اشهر السيارات الرياضية المقدمة في السوق المصري، حيث يقدم الصانع الصيني باقة من التجهيزات الفنية بحسب كل اصدار، تتضمن الكثير من القدرات الفنية والتقنية، إلى جانب القيمة السعرية الخاصة بكل طراز ايضا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" مقارنة بين شيري تيجو 3 و MG ZS

شيري تيجو 3

القدرات الفنية للسيارة شيري تيجو 3

محرك 1600 سي سي 4 سلندر.

قوة اجمالية 125 حصان.

العزم الاقصى للدوران 160 نيوتن/متر.

ناقل سرعات اوتوماتيك CVT.

جر امامي.

سرعة قصوى 180 كيلومتر/ساعة.

استهلاك الوقود 6.1 لتر لكل 100 كيلومتر.

شيري تيجو 3

القدرات الفنية للسيارة ام جي ZS

محرك 1500 سي سي 4 سلندر.

قوة اجمالية 119 حصانا.

150 نيوتن/متر من عزم الدوران.

ناقل حركة أوتوماتيك من 4 سرعات.

دفع أمامي.

تسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة خلال 10.9 ثانية.

استهلاك وقود 5.8 لتر لكل 100كيلومتر.

الاسعار الرسمية للسيارة شيري تيجو 3 وام جي ZS في مصر

شيري تيجو 3

السعر الرسمي لـ شيري تيجو 3

تقدم السيارة شيري تيجو 3 موديل 2023 بسعر رسمي يبلغ 600 الف جنيه، و 665 الف جنيه لموديل 2024.

شيري تيجو 3

السعر الرسمي لـ ام جي ZS

تتراوح اسعار السيارة ام جي ZS موديل 2023 بين 804,990 جنيه للفئة الاولى، و 819,990 جنيه للفئة الثانية، بينما يصل سعر الفئة الثالثة كاملة التجهيزات إلى 839,990 جنيه.