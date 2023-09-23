أرخص سيارة ستروين 2024 بعد الأسعار الجديدة

شهدت السيارة ستروين سي اليزيه زيادة سعرية جديدة تراوحت بين 15 الف و20 الف جنيه، وذلك بعد طرح موديلات 2024 داخل السوق المحلي، وعلى الرغم من هذه الزيادة تظل هذه النسخة هي ارخص اصدارات العلامة التجارية الفرنسية في مصر.

وفي سياق هذا الموضوع يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية الجديدة لارخص سيارات ستروين موديل 2024 في مصر.

ستروين سي اليزيه 2024

ابرز مواصفات السيارة ستروين سي اليزيه 2024

محرك رباعي الاسطوانات "4 سلندر" سعة 1600 CC.

القوة الاجمالية 115 حصان و150 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تعمل بناقل حركة أوتوماتيكي الاداء من 6 سرعات.

زمن التسارع يقدر بـ 12.7 ثواني للوصل من نقطة السكون 0 إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة.

ستروين سي اليزيه 2024

تعتمد السيارة على تقنية الجر الامامي للعجلات.

يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تقدر بـ 188 كم/س.

يصل معدل استهلاك ستروين سي اليزيه من الوقود نحو 7.3 لترات لكل 100 كيلومتر.

ستروين سي اليزيه 2024

اسعار ستروين سي اليزيه بعد طرح موديل 2024 في مصر

ارتفعت اسعار الفئة الاولى موديل 2024 بقيمة قدرها 15 الف جنيه، لتصل إلى 689 الف جنيه بدلاً من 674 الف جنيه.

وجاءت الفئة الثانية LUXURY موديل 2024 بزيادة اجمالية بلغت 20 الف جنيه، ليصل سعرها الرسمي إلى 749 الف جنيه بدلاً من 729 الف جنيه.