سعر كيا نيرو الكهربائية موديل 2024 .. صور

تعتبر النسخة كيا نيرو واحدة من اشهر السيارات الكهربائية التي تقدمها العلامة التجارية الكورية الجنوبية، حيث تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، مع ملامح عصرية، وباقة من التجهيزات الداخلية وادوات مساعدة قاعد المركبة.

تضم السيارة عجلة قيادة متعددة الوظائف تتيح الكثير من اوامر التحكم، الاضافة إلى مكيف هواء اوتوماتيكي، وشاشة عريضة تعمل باللمس لعرض الوسائط معها لوحة عرض البيانات والعدادات، وفرامل يد الكترونية، ونظام صوتي ترفيهي، وبالطبع مرايات ونوافذ كهربائية وقفل مركزي.

كيا نيرو الكهربائية موديل 2024

وتحتوي السيارة كيا نيرو على انظمة الوسائد الهوائية للحماية، نظام المحافظة على المسار، مع التحذير عند مغادرته، ومثبت سرعة ذكي، وفرامل عالية الاداء، مع خاصية رصد النقاط العمياء، ومستشعرات حركة لسهولة التحكم، مدعومة بكاميرا للرؤية.

كيا نيرو الكهربائية موديل 2024

وتستمد السيارة كيا نيرو قوتها من محرك 201 حصان مع 255 نيوتن متر من عزم الدوران، وبطارية 64.8 كيلووات، ويمكن للسيارة أن تقطع مدى للسير يبلغ 253 ميل اي ما يعادل 407 كيلومتر للشحنة الواحدة، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع عبر ناقل سرعات اوتوماتيكي الاداء، إلى جانب زر تشغيل وايقاف المحرك.

كيا نيرو الكهربائية موديل 2024

سعر كيا نيرو الكهربائية موديل 2024

تبدأ اسعار السيارة كيا نيرو الكهربائية موديل 2024 عالميًا من 40.925 دولار امريكي اي ما يعادل بالعملة المصرية نحو مليون و271 الف جنيه.

بينما يصل سعر الفئة WAVE كاملة التجهيزات من السيارة كيا نيرو الكهربائية موديل 2024 نحو 45.925 دولار فيما يعادل مليون و424 الف جنيه.