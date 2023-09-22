تبدأ من 485 ألف جنيه.. كيا راي الكهربائية الجديدة| صور

تقدم شركة كيا الكثير من الاصدارات المتنوعة في السوق العالمي، حيث كشفت مؤخرًا عن احدث اصداراتها في السوق الكوري، وهي النسخة الكهربائية "راي"، والتي تقدم هناك بسعر تنافسي يبدأ من 15.600 دولار، اي 485 الف جنيه مصري.

وحصلت السيارة كيا راي على دعم حكومي في السوق الكوري الجنوبي يتراوح بين 3.400 دولار و 4.600 دولار، بحسب الفئات المقدمة، حيث تبدأ اسعارها هناك من 15.600 دولار و18.600 دولار للفئة عالية التجهيزات.

كيا راي

القدرات الفنية للسيارة كيا راي

زودت السيارة كيا راي ببطارية فوسفات حديد الليثيوم مع محرك كهربائي التحكم، وتأتي هذه البطارية بسعة 35.2 كيلووات/ساعة، مع مدى للسير يبلغ 233 كيلومتر للشحنة الواحدة.

كيا راي

وتظهر السيارة كيا راي الكهربائية بمقصورة عصرية تضم، زر تشغيل وايقاف المحرك، مع عجلة قيادة متعددة الوظائف تدعم الكثير من اوامر التحكم، بالاضافة إلى شاشة ملونة تعمل باللمس تتوسط قمرة القيادة، ومكيف هواء.

كيا راي

وتضم السيارة كيا راي مرايات جانبية كهربائية التحكم، مع اماكن للاكواب، ومدخل للشحن، مع زجاج كهربائي، واضاءة داخلية، مع جنوط رياضية، وعواكس اضاءة خلفية، وحساسات حركة، وعدد 4 ابواب، ومصابيح امامية حادة المظهر.