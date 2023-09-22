سعر كيا جراند سيراتو موديل 2024 في مصر .. صور

تقدم شركة كيا عملاقة تصنيع السيارات الكورية الجنوبية عدد كبير من الطرازات المتنوعة ومنها، النسخة جراند سيراتو موديل 2024، والتي تنتمي إلى طرازات السيدان الشهيرة، وتعود السيارة إلى السوق المصري عبر 3 فئات من التجهيزات، مع سعر رسمي يبدأ من مليون و119.900 جنيه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" الاسعار الرسمية للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 وابرز مواصفاتها في مصر

تعتمد السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية قدرها 130 حصان، و155 نيوتن/متر من العزم الاقصى للدوران.

تستمد كيا جراند سيراتو موديل 2024 اوامر التسارع عبر ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء سداسي النقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

يمكن للسيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 التسارع من نقطة السكون 0 وصولاً إلى سرعة 100 كيلومتر/ساعة في مدة زمنية تستغرق 11.6 ثانية.

تستهلك السيارة كيا جراند سيراتو موديل 2024 نسبة من الوقود قدرها 6.9 لتر عندما تخوض مسافات تصل إلى 100 كيلومتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

ابعاد وقياسات السيارة

الطول الكلي 4640 مم.

العرض الكلي 1800 مم.

الارتفاع الكلي 1450 مم.

ارتفاع السيارة عن الارض 150 مم.

قاعدة العجلات 2700 مم.

سعة التخزين الخلفية 502 لتر.

سعة خزان الوقود 50 لتر.

كيا جراند سيراتو موديل 2024

سعر كيا جراند سيراتو موديل 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى LX FOموديل 2024 بسعر 1,119,900 جنيه.

الفئة الثانية EX CAM موديل 2024 بسعر 1,179,900 جنيه.

الفئة الثالثة HIGHLINE موديل 2024 بسعر 1,239,900 جنيه.