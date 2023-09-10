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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيا و MG رقم 1 .. أكثر 5 سيارات كروس اوفر في مصر

سيارات الكروس اوفر
سيارات الكروس اوفر الرياضية

كشف تقرير مجلس معلومات سوق السيارات المصري "الأميك"، عن حجم مبيعات السيارات الرياضية من فئة الـ"كروس اوفر" في مصر خلال الـ 7 اشهر الاولى من العام الجاري 2023، وتعد هذه الفئة من اشهر الفئات المقدمة محليًا نسبه إلى تصميمها الرياضي ومساحتها الرحبة إلى جانب ارتفاعها المناسب، بالاضافة إلى تنوع السيارات المطروحة في المصري بين السيدان والهاتشباك والـ SUV والتي تلقى ترحيب كبير ايضا.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ترتيب مبيعات سيارات الكروس اوفر الرياضية الاكثر مبيعًا في مصر.

سيارات الكروس اوفر الرياضية

تتصدر القائمة شركة MG عبر نسختها ZS، والتي حصلت على حصة سوقية بلغت 35% بعدد 828 سيارة، وتقدم هذه السيارة بسعر رسمي في مصر يبدأ من 804.990 جنيه حتى 839.990 جنيه للفئة عالية التجهيز، وتعتمد السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي، بقوة 119 حصانا، و150 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء من 4 نقلات، وامكانية التسارع من 0 لـ 100 كم/ساعة في غضون 10.9 ثانية.

سيارات الكروس اوفر الرياضية

وتأتي شركة كيا في المرتبة الثانية بعدد مبيعات بلغت 335 للنسخة اكسيد، والتي تتصدر بها القائمة بعد MG، مع حصة بلغت 14%، وطرحت كيا موديلات 2024 من هذه النسخة محليًا بسعر رسمي يبدأ من مليون 149.900 جنيه، مليون و289.900 جنيه، وتعتمد السيارة على قدرات فنية تتمثل في محرك تيربو 1500 سي سي، 4 سلندر، بقوة 160 حصان، و253 نيوتن/متر، بالاضافة إلى ناقل سرعات أوتوماتيكي من 7 نقلات، وزمن للتسارع يبلغ 9.2 ثانية وصولاً من 0 لـ 100 كم/س.

سيارات الكروس اوفر الرياضية

وحصلت السيارة اوبل موكا على المركز الثالث بعدد 297 سيارة وحصة بلغت 12.5%، وتعد هذه النسخة هي اغلى اصدارات اوبل بعد السيارة الرياضية جراند لاند، حيث يتراوح سعرها بين مليون و149.990 جنيه، ومليون 299.990 جنيه، وتأتي هذه السيارة بمحرك تيربو 1200 سي سي، بقوة 130 حصانا، و230 نيوتن/متر، وناقل حركة من 8 سرعات أوتوماتيكي الاداء، وسرعة قصوى تصل إلى 200 كم/س.

سيارات الكروس اوفر الرياضية

وجاءت السيارة جيلي كول راي في المرتبة الرابعة بحصة 10% وعدد 237 سيارة، وتبدأ اسعار الرسمية في مصر من 900 الف جنيه حتى مليون و29 الف جنيه، وتعمل هذه السيارة بمحرك تيربو 1500 سي سي، بقوة 175 حصانا، و255 نيوتن/متر من عزم الدوران، بالاضافة إلى ناقل سرعات اوتوماتيك من 7 سرعات، وزمن تسارع يبلغ 7.9 ثانية للتسارع من 0 لـ 100 كم/س.

سيارات الكروس اوفر الرياضية

وخامسًا جاءت السيارة سيتروين C4 بحصة بلغت 7% بعدد 162 سيارة، وبسعر رسمي يتراوح بين مليون 120 الف و مليون 225 الف جنيه، وتأتي السيارة بناقل حركة ثماني السرعات "أوتوماتيكي"، جر أمامي، ومحرك تيربو 1200 سي سي، بقوة اجمالية 155 حصانا، و240 نيوتن/متر من عزم الدوران، وزمن تسارع يبلغ 8.2 ثانية للوصول من 0 لـ 100 كيلومتر/ساعة.

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