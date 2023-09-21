أفادت كيا أن مبيعاتها العالمية من السيارات في أغسطس زادت بنسبة 5.2% على أساس سنوي لتصل إلى 255,481 وحدة، وبعد ثمانية أشهر من عام 2023، وباعت العلامة التجارية الكورية الجنوبية 2,092,200 سيارة (بزيادة 8.9% على أساس سنوي).

مبيعات كيا الكهربائية تتجاوز 15 سيارة في أغسطس 2023

فيما يتعلق بمبيعات السيارات الكهربائية بالكامل، كان شهر أغسطس قويًا جدًا، ويعتبر أحد أقوى الأشهر على الإطلاق (تم بيع أكثر من 15,900 وحدة) وبأعلى معدل نمو منذ أكثر من عام (بزيادة 82 بالمائة).

في أغسطس، بلغت مبيعات الجملة من سيارات كيا EV6 و EV9 (المرتبطة بشكل وثيق بالإنتاج) 9,578 سيارة (بزيادة 100% تقريبًا)، بما في ذلك 6,916 EV6 و2,662 EV9. والشيء المثير للاهتمام هو أن الغالبية العظمى من EV9 (أكثر من 2250 سيارة) تم تصديرها وكانت هذه أول شحنة كبيرة على الإطلاق من EV9 خارج كوريا الجنوبية.

تقوم شركة كيا بالإبلاغ عن مبيعات الجملة (على مستوى الشركة المصنعة أو مبيعات المصنع) ما لم ينص على خلاف ذلك، وغير مدققة، وعلى أساس أولي.

حتى الآن هذا العام، يبدو أن متوسط حجم السيارات الكهربائية المعتمدة على E-GMP (EV6وEV9) من كيا يقترب من 10000 وحدة شهريًا، ويعتقد أنه في الأشهر المقبلة، هناك فرصة كبيرة لتجاوز 10000 وحدة شهريًا بشكل ملحوظ.

تجاوزت مبيعات الجملة لسيارة كيا EV6/EV9 حتى الآن هذا العام نحو 76,000 سيارة (بزيادة قدرها 38 بالمائة على أساس سنوي).

وفي تقريرها الشهري لبيانات المبيعات، أدرجت كيا أيضًا 7,479 مبيعات تجزئة لسيارة كيا EV6خارج كوريا الجنوبية (رقم قياسي جديد)، بما في ذلك 2,449 سيارة في الولايات المتحدة.

تجاوزت مبيعات التجزئة خارج كوريا الجنوبية لنماذج السيارات الكهربائية الأخرى - Kia Niro EV، وKia Niro Plus EV، وKia Soul EV - 7000سيارة. ليس لدينا أرقام للسوق المحلية لكيا.

وللإشارة، فقد باعت الشركة في عام 2022 أكثر من 130 ألف سيارة كهربائية بالكامل.