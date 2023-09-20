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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة .. مرسيدس GLA بدون أوفر برايس أو رسوم لفترة محدودة

مرسيدس GLA
مرسيدس GLA

تقدّم العلامة التجارية الألمانية الشهيرة مرسيدس باقة من السيارات الفارهة بالسوق المصرية من بينها 200 GLA ، والتي تعتبر من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد ضمن مُبادرة المغتربين.

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ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

مرسيدس GLA

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

مرسيدس GLA

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد السيارة مرسيدس GLA "الفئة الكاملة"

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2019 بقيمة 7,216 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2020 بقيمة 7,667 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2021 بقيمة 8,118 دولار.

مرسيدس 200 GLA محرك 1600 سي سي موديل 2022 بقيمة 8,569 دولار.

مرسيدس 200 GLAمحرك 1600 سي سي موديل 2023 بقيمة 9,019 دولار.

 

مرسيدس GLA الفئة الكاملة الوديعة البنكية الوديعة الدولارية وزارة المالية

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