فرصة.. أشتري BMW X7 بدون جمارك أو أوفر برايس

تمتلك سيارات العلامة التجارية الألمانية BMW شهرة وشعبية كبيرة داخل السوق المصرية وتعتبر BMW X7 أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج، لاسيما بعد تخفيض قيمة الوديعة الدولارية الخاصة باستيرادها 70%، بالإضافة للعديد من التسهيلات الآخرى بعد عودة المبادرة من جديد لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإعلان.

BMW X7

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

BMW X7

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

BMW X7

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة BMW X7

BMW X7 موديل 2019 بقيمة 45,866 دولار

BMW X7 موديل 2020 بقيمة 49,895 دولار

BMW X7 موديل 2021 بقيمة 53,991 دولار

BMW X7 موديل 2022 بقيمة 83,094 دولار

BMW X7 موديل 2023 بقيمة 88,910 دولار