عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

صدى البلد

وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

فرصة لا تعوض.. هيونداي توسان بدون جمارك وأوفر برايس

للمصريين.. اشتر كيا سبورتاج من الخارج دون جمارك أو رسوم

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

 

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة بيجو 3008

بيجو 3008 موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,232 دولار

بيجو 3008 موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,767 دولار

بيجو 3008 موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,677 دولار

بيجو 3008 موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,543 دولار

بيجو 3008 موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 7,001 دولار

 

تويوتا فورتشنر جمارك أوفر برايس بيجو 3008 موديل 2023 بيجو 3008 دعاء صلاة الاستخارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد كارثة دانيال.. عاصفة جوية تضرب البلاد خلال ساعات

منخفض جوي.. تحذير عاجل من الأرصاد عن طقس الساعات المقبلة

بعد تقدم الأهلي بهدف أمام المصري.. لاعب الزمالك السابق يتغزل بإمام عاشور

قرار جديد ضد مرتضى منصور لصالح محامي الأهلي

بشرى سارة| شعبة الخضراوات تكشف موعد تراجع أسعار الطماطم والبصل بالأسواق.. الخير خلال أيام

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

خمسون جنيها بلاستيكية| ما حقيقة الصور المتداولة للعملة الأحدث في مصر؟

مفاجأة عن سكانه.. قصة المنزل المعجزة الناجي من فيضانات درنة

موضوعات متعلقة

سعر بيجو 508 الجديدة في مصر

نصائح للمبتدئين.. كيف تتعامل مع سيارتك الأولى؟

فورد تكشف عن تفاصيل الجيل الجديد من موستانج GTD

سعر فورد برونكو الجديدة في السعودية| صور

سرقة سيارات كيا وهيونداي في 17 مدينة أمريكية بسبب ثغرة

أسعار أشهر 5 سيارات كروس أوفر صينية في مصر

فرصة لا تعوض.. هيونداي توسان بدون جمارك وأوفر برايس

للمشاوير القريبة.. شيفروليه هاتشباك بسعر مفاجأة

ترشيحاتنا

قرار مفاجئ بوقف تشغيل بعض المدارس قبل الدراسة بأيام..والتعليم تحسم مصير الطلاب

فيات تيبو مستعملة سعرها 60 ألف جنيه فقط..فرصة لاتعوض

مخرج فيلم فوي فوي فوي: أعتذر للصحفيين على سوء التفاهم

"التعاون العسكري الفني".. إيران تعلن توقيع معاهدة أمنية طويلة الأمد مع روسيا

أول رد من عريس طلخا على إنفاق 12 مليون جنيه في حفل زفافه

كارثة غير مسبوقة.. استخدام الأقمار الصناعية لمساعدة فرق الإنقاذ في ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استبعاد ومقاطعة وتعهد|تفاصيل مثيرة في فضيحة القُبلة بمنتخب إسبانيا..وعقاب قاسي لـ اللاعبة

جمع ملايين الدولارات وهرب.. كواليس أغرب قضية أمام القضاء

ماذا يحدث لمرضى السكري عند استخدام العسل الأبيض؟.. حسام موافي يوضح

منتشرة بعد الـ 40.. ما هي الفيبروميالجيا

فيديو

بيشربوا شيشة.. تصريحات أوسوريو تفضح لاعبي الزمالك.. فيديو جراف

تفاصيل الانتخابات الرئاسية | الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرًا صحفيًا غدًا

مفاجأة حول عاصفة التنين | الأرصاد تكشف حقيقتها وتفاصيلها

زيادة المعاشات 1200 جنيه لهذه الفئات | التفاصيل كاملة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ