وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

للمصريين.. أشهر سيارات بيجو الجديدة بدون جمارك أو أوفر برايس

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة بيجو 3008

بيجو 3008 موديل 2019 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,232 دولار

بيجو 3008 موديل 2020 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 5,767 دولار

بيجو 3008 موديل 2021 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,677 دولار

بيجو 3008 موديل 2022 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 6,543 دولار

بيجو 3008 موديل 2023 (تحت اتفاقيات دولية) بقيمة 7,001 دولار