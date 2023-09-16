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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

للمصريين.. اشتر كيا سبورتاج من الخارج دون جمارك أو رسوم

كيا سبورتاج موديل
كيا سبورتاج موديل 2023

تعتبر السيارة كيا سبورتاج أحد أشهر سيارات الكروس أوفر في العالم وأكثرها انتشارا، وتعد من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بعد عودتها من جديد لمدة 3 أشهر.

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

كيا سبورتاج موديل 2023

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده 3 أشهر أخرى.

وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط؛ تيسيراً على المصريين في الخارج.

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على: إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة، مقابل وديعة بالدولار، يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور 5 سنوات.

كيا سبورتاج موديل 2023

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

كيا سبورتاج موديل 2023

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة كيا سبورتاج من الخارج دون رسوم

كيا سبورتاج موديل 2019 بقيمة 4,257 دولارا.

كيا سبورتاج موديل 2020 بقيمة 4,529 دولارا.

كيا سبورتاج موديل 2021 بقيمة 5,577 دولارا.

كيا سبورتاج موديل 2022 بقيمة 5,700 دولار.

كيا سبورتاج موديل 2023 بقيمة 6,140 دولارا.

الكروس اوفر كيا سبورتاج كيا سبورتاج الوديعة البنكية

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