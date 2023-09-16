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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

فرصة لا تعوض.. هيونداي توسان بدون جمارك وأوفر برايس

هيونداي توسان
هيونداي توسان

تعتبر السيارة هيونداي توسان واحدة من أنجح إصدارات العملاق الكوري الجنوبي في فئة الكروس أوفر الرياضية، ومن أكثرها مبيعاً، وتعد من أبرز السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج ضمن مبادرة المغتربين بعد عودتها من جديد لمدة 3 أشهر، يمكن شرائها من الخارج بسعر أقل من السوق المحلي.

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هيونداي توسان

ووافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

هيونداي توسان

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

هيونداي توسان

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد سيارة هيونداي توسان

الفئة الكاملة:

موديل 2019 بقيمة 3,993 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,248 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,817 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,866 دولار.

 

الفئة المتوسطة:

موديل 2019 بقيمة 3,880 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,128 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,681 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,700 دولار.

 

الفئة الأساسية:

موديل 2019 بقيمة 3,767 دولار.

موديل 2020 بقيمة 4,008 دولار.

موديل 2021 بقيمة 4,544 دولار.

موديل 2023 بقيمة 5,534 دولار.

الكروس اوفر هيونداي توسان جمارك المغتربين الوديعة الدولارية

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