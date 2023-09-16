للمشاوير القريبة.. شيفروليه هاتشباك بسعر مفاجأة

يبحث العديد من المواطنين عن اقتناء سيارات اقتصادية مستعملة وميسورة التكلفة وموفرة في استهلاك الوقود لقضاء الاحتياجات اليومية البسيطة، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثل.

ارتفع الإقبال على شراء السيارات المستعملة خلال العام الماضي والحالي، وذلك نظراً لزيادة أسعار السيارات الجديدة خلال عام 2022 وحتى بداية عام 2023، ويرجع ذلك للعديد من الأزمات العالمية، مثل نقص قطع الغيار.

شيفروليه سبارك موديل 2009

مواصفات السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009

تعتمد السيارة شيفروليه سبارك 2009 على محرك اقتصادي في استهلاك الوقود، ثلاثي الأسطوانات، سعة 1000 سي سي، ينتج قوة تصل الى 68 حصان، بينما يبلغ أقصى عزم دوران 91 نيوتن/متر، مع ناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

تبلغ أبعاد الهيكل الخارجي للسيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 نحو 3640 مم، أما العرض فيبلغ 1597 مم، بينما يبلغ الارتفاع 1522 مم، ويبلغ وزن السيارة 775 كجم.

شيفروليه سبارك موديل 2009

أسعار السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 "مستعملة"

يبدأ سعر السيارة شيفروليه سبارك موديل 2009 في سوق المستعمل بـ 130 ألف جنيه، وذلك وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وقد تختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.