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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لفترة محدودة .. فولكس فاجن تيجوان بدون جمارك أو رسوم إضافية

فولكس فاجن تيجوان
فولكس فاجن تيجوان موديل 2023

تعتبر السيارة فولكس فاجن تيجوان الأكثر مبيعاً لدى العلامة التجارية الألمانية في السنوات الأخيرة ومن ضمن السيارات المرشحة للاستيراد من الخارج بدون أي رسوم أو قيود مقابل وديعة بنكية تسترد بالكامل بعد 5 سنوات ضمن مباردة استيراد السيارات من الخارج.

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وافق مجلس الوزراء على إعادة العمل بقانون استيراد السيارات من الخارج للمصريين المغتربين مرة أخرى بعد نهاية العمل به، وذلك بهدف منح فرصة لمن لم يستفد بالقانون في المرة الأولى.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

وسيتم إعادة العمل بالقانون لمدة 3 أشهر من تاريخ إصدار القانون، مع إمكانية تمديده ثلاثة أشهر أخرى، وكان مجلس الوزراء أعلن للمرة الأولى في أكتوبر من عام 2022 عن القانون الذي يهدف إلى إعفاء سيارات المغتربين من الجمارك والضرائب وفقاً لعدة شروط تيسيراً على المصريين في الخارج.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

وينص قانون استيراد السيارات من الخارج للمغتربين على إلغاء قيمة الضرائب والرسوم المستحقة على سيارات المصريين المستوردة مقابل وديعة بالدولار يتم وضعها في حساب وزارة المالية المصرية، ويتم استردادها بالكامل بعد مرور خمس سنوات.

وانتهى العمل بالقانون، بعد أن استمر العمل به نحو 5 أشهر، في مايو الماضي، بحصيلة بلغت حوالي 900 مليون دولار، وتتحدد الوديعة الدولارية لاستيراد السيارات من الخارج حسب العلامة التجارية المصنعة للسيارة، والموديل وسنة الصنع وسعة المحرك، وسواء كانت تخضع لاتفاقيات دولية أم لا.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن تيجوان (الفئة الكاملة)

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 بقيمة 5,020 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة 5,264 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة 5,338 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقيمة 6,457 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,909 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن تيجوان (الفئة المتوسطة)

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 بقيمة 4,878 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة 5,115 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة 5,187 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقيمة 6,274 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,713 دولار.

 

قيمة الوديعة البنكية الجديدة لاستيراد فولكس فاجن تيجوان (الفئة الأساسية)

فولكس فاجن تيجوان موديل 2019 بقيمة 4,736 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2020 بقيمة 4,966 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2021 بقيمة 5,036 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2022 بقيمة 6,092 دولار.

فولكس فاجن تيجوان موديل 2023 بقيمة 6,518 دولار.

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