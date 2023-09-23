سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. صور

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,489,900 جنيه للفئة الاولى EX، بينما يصل سعر الفئة الاخيرة وعالية التجهيزات رسميًا إلى 1,849,900 جنيه، وتنتمي هذه النسخة إلى عائلية السيارات الرياضية SUV، والتي يتم طرحها في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري

كيا سبورتاج 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة كيا سبورتاج 2024

نظام الثبات الإلكترونى.

نظام مراقبة ضغط الإطارات.

خاصية دعم الفرامل.

مانع الانغلاق ABS.

برنامج التوزيع الالكتروني EBD.

وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.

كيا سبورتاج 2024

رصد النقاط العمياء.

فرامل يد الكترونية.

زر تشغيل وايقاف المحرك.

مثبت سرعة.

بصمة.

كاميرا.

فتحة سقف بانوراما.

مرايات جانبية كهربائية.

حساسات ركن.

اضاءة LED.

كيا سبورتاج 2024

مكيف هواء.

شاشة تعمل باللمس وعجلة قيادة تدعم اوامر التحكم.

نظام صوتي ترفيهي.

قفل مركزي.

زجاج كهربائي.

ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.

محرك تيربو 1600 سي سي.

4 سلندر.

قوة 180 حصان و265 نيوتن/متر من عزم الدوران.

كيا سبورتاج 2024

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى EX موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,489,900 جنيه.

الفئة الثانية A/T / HIGHLINE موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,639,900 جنيه.

الفئة الثالثة TOP LINE موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,769,900 جنيه.

الفئة الرابعة GT-LINE موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,849,900 جنيه.