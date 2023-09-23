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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر كيا سبورتاج 2024 في مصر .. صور

كيا سبورتاج 2024
كيا سبورتاج 2024

تتوفر السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 بسعر رسمي يبدأ من 1,489,900 جنيه للفئة الاولى EX، بينما يصل سعر الفئة الاخيرة وعالية التجهيزات رسميًا إلى 1,849,900 جنيه، وتنتمي هذه النسخة إلى عائلية السيارات الرياضية SUV، والتي يتم طرحها في مصر عبر 4 فئات من التجهيزات.

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وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة كيا سبورتاج موديل 2024 في السوق المصري

 كيا سبورتاج 2024

مواصفات وتجهيزات السيارة كيا سبورتاج 2024

 

  • نظام الثبات الإلكترونى.
  • نظام مراقبة ضغط الإطارات.
  • خاصية دعم الفرامل.
  • مانع الانغلاق ABS.
  • برنامج التوزيع الالكتروني EBD.
  • وسائد هوائية للحماية AIRBAGS.
 كيا سبورتاج 2024
  • رصد النقاط العمياء.
  • فرامل يد الكترونية.
  • زر تشغيل وايقاف المحرك.
  • مثبت سرعة.
  • بصمة.
  • كاميرا.
  • فتحة سقف بانوراما.
  • مرايات جانبية كهربائية.
  • حساسات ركن.
  • اضاءة LED.
 كيا سبورتاج 2024
  • مكيف هواء.
  • شاشة تعمل باللمس وعجلة قيادة تدعم اوامر التحكم.
  • نظام صوتي ترفيهي.
  • قفل مركزي.
  • زجاج كهربائي.
  • ناقل حركة من 7 سرعات أوتوماتيكية.
  • محرك تيربو 1600 سي سي.
  • 4 سلندر.
  • قوة 180 حصان و265 نيوتن/متر من عزم الدوران.
 كيا سبورتاج 2024

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 الرسمي في مصر

 

  • الفئة الاولى EX موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,489,900 جنيه.
  • الفئة الثانية A/T / HIGHLINE موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,639,900 جنيه.
  • الفئة الثالثة TOP LINE موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,769,900 جنيه.
  • الفئة الرابعة GT-LINE موديل 2024 محرك 1600CC تيربو بسعر 1,849,900 جنيه.
 كيا سبورتاج 2024
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