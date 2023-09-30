سعر أرخص سيارة ألمانية موديل 2024 في مصر.. صور

تعتبر السيارة اوبل كورسا هي أرخص سيارة تحمل علامة تجارية المانية في مصر، وذلك بين موديلات 2024، وتعد هذه النسخة من ابرز الاصدارات المقدمة بين طرازات اوبل، عن فئة الهاتشباك الشهيرة، حيث استطاع هذا الطراز ان يكتسب شعبية كبيرة من سنوات عديدة وصولاً للاجيال الجديدة منه.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" سعر ومواصفات السيارة اوبل كورسا 2024 في مصر.

اوبل كورسا 2024

مواصفات وتجهيزات اوبل كورسا 2024

ناقل حركة أوتوماتيك.

6 غيار.

محرك 1200 سي سي تيربو.

3 سلندر.

قوة 130 حصان.

عزم دوران 230 نيوتن متر.

تسارع من 0 لـ 100 في 8.7 ثانية.

سرعة قصوى تصل لـ 207 كم/س.

جنوط رياضية.

قفل مركزي.

اوبل كورسا 2024

مرايات جانبية كهربائية.

زجاج كهربائي أمامي وخلفي.

كاميرا خلفية وحساسات ركن.

مكيف هواء.

فرش جلد.

فتحة سقف.

مثبت سرعة.

انذار مانع للسرقة.

عجلة قيادة متعددة الوظائف.

شاشة داخلية لعرض الوسائط.

اوبل كورسا 2024

نظام صوتي ترفيهي.

بلوتوث.

مدخل AUX و USB.

وسائد هوائية للحماية.

فرامل ABS مانعة للانغلاق.

برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

برنامج الثبات الالكتروني ESP.

اوبل كورسا 2024

سعر اوبل كورسا 2024 الرسمي في مصر

الفئة الاولى ELEGANCE موديل 2024 بقيمة قدرها 899,990 جنيه.

الفئة الثانية TOP LINE PLUS موديل 2024 بقيمة قدرها 979,990 جنيه.